筆者不時有參與科學性的民意調查工作，但始終覺得要真正了解民情，主動走入群眾，跟他們對談，所接收到的訊息，可能更加直接和真切。本文就以農曆大年初二，在下外出拜年的見聞，從中以點見面，向當政者反映一點來自民間的聲音。當中的某些看法，我不盡同意，但這不重要，只要民眾有這樣的觀感，政府就得正視。

年初二清早，我乘的士外出，司機滿頭白髮，自謂是花甲之人，按理年紀較大者，是「藍絲」的機會也較大，他們對政府的看法，一般已較年輕人包容。這位老兄在整個車程中大談生意難做，說由今年1月1日起，政府取消了車用燃氣津貼，使他們在這方面的支出大增兩倍。然後老兄喟然而嘆，說早年的立法會還會有反對派議員發聲，如今則不然，社會表面上很和平，沒人敢有異議，但人們的不滿都憋在心裏頭。老兄自謂，他現在的日子，是有一天過一天。

下車之後，筆者到了親戚家拜年，這位親戚的女兒遠在海外，他便叫女兒越洋來電，互相問好。他的女兒剛剛在美國唸完大學，正在為出路而愁。我問：「你女兒不喜歡香港嗎，何不回港工作？」親戚的答覆使我默然，他說：「我女兒很喜歡香港，她也不是『黃絲』，但她大學是唸新聞學的，如今這時勢，還適合回港工作嗎？」

筆者天天撰寫時評，也算是半個新聞工作者，時評的內容也經常可以自由地批評政府，要是問我，我當然認為今日的香港仍然適合從事新聞工作，在外國專修新聞學的人，就更加適合在此地大展拳腳。不過，我還是那句老話，民眾的觀感才是最重要的，就算他們錯了，如何扭轉他們的看法，這卻是管治者的責任了。