好管閒事的末代港督彭定康借農曆新年過橋，拍片說要向港人拜年，背景音樂卻是黑暴港獨歌，所謂的新年祝福亦只是替亂港暴徒打氣，這等不甘寂寞的港英遺物，隔三差五對香港事務肆意亂噏，但坊間對其今次發言回響近乎零，真的好不尷尬。

姑且當上述片段黑暴港獨音樂，有可能是後期製作者的餿主意，但彭定康在鏡頭前向特定對象說：「你們有些人不得不流亡海外，移居英國或其他國家，為現在視為家的國家作出重大貢獻。」很明顯，他不是指一般的移民離港人士，而是專向犯下反中亂港不法勾當的着草走佬黃絲黑暴，發表圍爐取暖講話。片段中的他面色蒼白、精神頹唐，面容十分大吉利是，或許是受制於英國護士罷工潮吧，他實在應去探訪醫護，並順道向流亡當地隱匿身份的黑護拜年，以免其一句「遲早會消失在歷史中」成了一語成讖的回力鏢，讓人驚嘆有人「走前『兔』真言」。

彭定康曾早着先機說：「我感到憂慮的，不是香港的自主權會被北京剝奪，而是這項權利會一點一滴地斷送在香港某些人手裏。」現在回看，「某些人」所指的正是一班黃絲黑暴漢奸走狗，若非這群唯恐香港不亂之徒，沉迷縱火、堵路、潑鏹、燒人，硬要在太平時代向無辜市民開刀，而港產官僚面對這群「時伐之鬼」又只識口水止暴，倘香港有能力高度自治，向來被形容為「五十年不管」的中央會否出手撥亂反正，也頗成疑問。這正是每當有美西方政棍例如彭定康之流，批評北京對香港施加干預，總讓人覺着百犬吠聲，可憐復可笑。

彭定康拜年片播出近一周，港官對此沒甚反應，對港獨歌的流傳睜一眼閉一眼，究竟是忙於放假，還是本着見怪不怪，抑或正在練習拋寶牒？