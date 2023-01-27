經歷3年疫情，政府逐步放寬防疫措施，本月尾起撤銷隔離令，確診者不用強制隔離，而本港與內地通關復常亦穩步推進，市道開始復甦。惟防疫措施藕斷絲連，口罩令繼續維持，而通關並非百分百免檢疫，來回依然要驗核酸，令不少市民和遊客大感不便。

政府按實際情況調整防疫措施，帶領香港走向復常之路，筆者表示歡迎。惟現時往返內地仍需持有48小時檢測陰性結果，在新年期間，大量市民欲返內地過年，令各檢測站應接不暇、大排長龍，港府雖已調整分配本地檢測站工作，惟問題仍未完全解決。港人北上要驗核酸固然麻煩，南下更求驗無門，春節過後幾天便會有大量市民回港，他們多數會在廣深等地做核酸，然而內地自公布防疫「新十條」，取消大規模核酸檢測後，深圳多個檢測站已關閉，更有檢測站在新春期間短時間開放，恐怕有不少市民未能驗核酸而被迫滯留內地。

兩地通關後，香港未有出現大規模疫情爆發，確診數字從1月初的每日過萬宗回落至現時每日約2,000宗，亦有專家評估疫情反彈機會不大。而國家衞健委早前已表示，全國各省已度過發熱門診、急診和重症患者3個高峰，亦有專家指全國已有八成人感染，短期內出現大規模疫情反彈的可能性很小。港府有條件進一步放寬餘下的防疫限制，包括向內地爭取以快測取代核酸檢測，甚至完全取消檢測，以及在冬季流感高峰期後可以解除口罩令。

疫情影響逐漸消退，香港已步入後疫情時代，加上社會已建立有效的免疫屏障，現在正是大刀闊斧邁向全面復常的時機，期望當局以務實態度適時調整放寬餘下的防疫措施，加速推動社會及經濟全面復常。