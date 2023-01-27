民間智慧說「五窮六絕七翻身」，其實是非常樸素的哲理，即物極必反。哲學理論上有一個邏輯叫做「否定之否定」定律，闡述事物的發展模式的循環規律，往往由一個極端去到另一個極端，事物被否定了之後，又向與之相反的方向發展，不過能否不是舊的重複，而是新階段螺旋式上升的飛躍，又是另一回事。

這一人類認識論的認識，早在開國領袖哲學著作中反覆講得很透徹了，可是今天又有多少人讀懂呢？香港立法會在回歸後，尤其是經近十年大亂的破壞搗亂後，能否由大亂達到大治，能否革新提升，還是倒退了，不就值得運用「否定之否定」定律，去仔細看看新選制產生的議員是否成鋼了？

自2012年至2021年間的立法會會議，被反中亂港勢力及其會內外的政黨和政治黑手的操弄、大肆干擾和破壞，在美英政治代理人的指揮棒操控下的反中、反共、反政府大合唱，確使立法會六絕，而且形式和手法層出不窮，愛港者招架乏力。何謂立法會六絕？一絕瘋狂拉布，癱瘓議會運作；二絕會內搗亂升級，打砸搶及撒臭；三絕內會也拉布使全會停擺；四絕佔領會場阻召開會議；五絕內外配合佔領，搗毀立法會；六絕內外勾結，攬炒欲顛覆奪權。國安立法和推行愛國者治港新選制後，六絕俱往矣，但並沒有進步！

2022年新選制後產生的立法會，並沒有認真總結經驗，吸取教訓，落實真正的撥亂反正，反而由一個極端走向另一個極端，不是把議會功能的真民主能監督提升至更高的水平，而是修修補補，「斬腳趾避沙蟲」，炮製反民主及假民主的爛騷和笑話。暗度陳倉不宣而改委員會會議記錄做法，刪除議員發言姓名，把閉門前廳交流自我吹捧是合作「新台階」，令人氣餒和失望！