政府將於下月公布新一份財政預算案，會否再派消費券引起關注。立法會議員、政黨甚至經濟學者都有人反對再派消費券，而大多數政黨支持再派，同文亦多認同政府應該再派消費券，老朽亦一再表態，政府係應該派！

各位，放寬防疫措施後，市面上難得一片熱鬧，新春期間市民也樂於消費，酒樓食肆多了生意，這是實情。老朽之前表示，新一年復常路仍漫長，事實上，過去一段日子，大企業裁員，小企業倒閉，唔少打工仔收入大減，更多基層手停口停，甚至入不敷支要借貸度日，老朽一直呼籲下月發表嘅財政預算案能念及民生維艱，要繼續派消費券甚至派現金，就係咁解！

民生無小事，做官或做議員，議事不能太離地不知民生艱困，否則就係樣衰！古時有這麼一副對聯：「得一官不榮，失一官不辱，勿道一官無用，地方全靠一官；穿百姓之衣，吃百姓之飯，莫以百姓可欺，自己也是百姓。」封建時代嘅官吏尚有這樣的認識，何以位高權重嘅高官、收入豐厚嘅立法會議員反而不懂為民設想？尤其係經濟仍未全面復甦，經過3年疫慌煎熬嘅基層，實在仍需要政府紓困！

政府財赤逾千億元大家都估到，財政儲備或跌至約8,000億元，仍然足夠一年嘅政府開支，何必咁恐慌！呢啲儲備說到底亦係咁多年嚟市民嘅貢獻，今民生多艱，亦不過取之於民而用之於民而已！派吓消費券，即使對提振經濟未必有大效，但對於一些草根，可能係救命草！有議員即使唔支持派消費券，亦不必潑冷水。有學者甚至形容派消費券如同「吸毒」，咁就請佢遠離「毒品」，老朽則好想吸多兩口！多一萬元或幾千元消費券，點講都精神爽利，伙記，唔該整多碗細蓉！