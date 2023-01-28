娛圈單打：久唔久就傳復合　皆因這對太相襯

踏入兔年，內地紅星都透過社交網向全國人民拜年。Angelababy以一身紅衣現身，開心寫道：「過年好，紅彤彤的小兔，來給大家拜年啦！」無獨有偶，前夫黃曉明一樣在社交網拍片表演「用鼻畫兔仔」，官仔骨骨的模樣，獲網民大讚超級回春。由於他們同穿紅色衫，疑似情侶款，加上黃曉明無名指忽然戴上戒指，因而被網民懷疑二人復合。

兩名當事人對網民的疑問至今未有回應，但新年穿紅衣只是傳統，網民未免諗得太多。然而無法否認的是，外界之所以這麼希望二人復合，乃係這對實在太相襯，不論是外形還是走紅程度都是不相伯仲；當年有如童話故事中王子公主般的盛大婚禮，人們至今歷歷在目。何況二人育有一子「小海綿」，若能重組美滿家庭，對小孩子來說絕對是好事。

不過，所謂覆水難收，一對離婚夫婦要重新走在一起，真是談何容易。每對戀人踏入婚姻殿堂，無不希望天長地久，同偕白首，若非到了無可挽回的地步，又怎會輕易簽下一紙「分書」？

雖然黃曉明至今沒有明言離婚原因，Angelababy亦僅以「一段失衡關係很難維繫長久」草草交代，但當中的一言難盡卻是寫在牆上。而且黃曉明屢傳緋聞，身邊早已換上新女友，看來網民的復合心願，兩位當事人恕難做到。

說到底，森林這麼大，花草樹木這麼多，實在無必要將自己與不適合的人綑綁。尤其Angelababy仍然年輕，搵錢能力又高，條件這麼好，何必繼續與前夫糾纏。粉絲若真的喜歡他倆，好應該祝福他們在新一年各自找到對的人。