功夫茶：馬路飛彈隨街見　盲毛司機好難防

香港車多路窄，稍一不慎就會發生交通意外；呢，根據運輸署統計數字，過去10年嘅交通意外事件總數超過2.2萬宗。呢嗱！警方指，2022年1至4月共錄得26宗致命交通意外，有18個為行人，當中14人為65歲以上長者，佔行人死亡人數嘅78%。呢個統計，充分反映香港人口老化，長者反應慢，係馬路如虎口嘅不幸者！

呢，根據分析，首5項駕駛者涉及傷亡交通意外嘅成因，依次為駕駛不留心、車輛失控、行車時太貼近前面車輛、不小心轉換行車線及不適當地或不合法地轉向。事實係，香港有太多盲毛司機，令到交通意外頻生，行行吓街、喺安全島等過馬路，都分分鐘會飛來橫禍！去年6月大埔一架的士冇依照交通燈號喺行人過路處前停車，剷上安全島釀2死7傷車禍，認真恐怖，相信唔少市民記憶猶新！

盲毛多，交通意外確實防不勝防。嗱！尋日旺角又發生一單交通意外。話說尋日下午接近兩點，一輛私家車喺花園街近登打士街，突然失控剷上行人路，衝向一間食店；店外一名22歲女子疑走避不及，遭撞傷及夾住。救援人員接報後趕至現場，好快將女傷者救出，佢手腳擦傷，由救護車送院治理。48歲男司機與其母冇受傷。各位，呢單意外，算係不幸中之大幸，女傷者只係皮外傷，都真係要酬神！

現場消息稱，男司機疑捱通宵，喺開動車輛後，懷疑誤將油門當腳掣，導致私家車急速衝前，繼而失控剷上左邊行人路。其實，唔係飲咗酒、食咗藥先至唔可以揸車，「喝的醉醉，撞的碎碎，酒後輕飄飄，小心變阿飄」，唔夠瞓冇精神，比醉駕更危險！香港亦曾作過調查，發現職業司機睡眠不足係交通意外主因。呢啲都係常識，唔夠瞓即係冇精神，分分鐘揸揸吓車瞓着咗，尤其深夜時分，經常有的士司機撞向公路啲修路工程車而車毀人亡，肇禍主因就係瞓着咗，架車就如冇人駕駛往前高速直飆！

旺角呢單誤當油門為腳掣傷人事件，司機懷疑唔夠瞓而出事，若然，又提醒駕駛者一旦冇足夠精神，就唔好揸車喇！為人為己，何況人命關天，小心駛得萬年船，小心亦揸得百年車吖！新春正月，過年過節，應酬多，睡眠不足，如果整夜未眠，疲勞過度，都真係不宜揸車！今趟剷上行人路，只傷人冇大礙係僥倖！之不過唔係次次都咁好彩。香港馬路如戰場，飛彈隨時亂咁飛，除咗長者司機安全響警號，根據運輸署至去年12月31日嘅數字顯示，本港80至89歲嘅高齡司機有1,624人；90歲或以上亦有49人！再加上唔少駕駛者唔自律，駕駛態度又惡劣，盲毛司機真係防不勝防！大家過馬路千祈咪掛住睇手機，要耳聽八方，眼觀四面，更加要多啲關照老人家！