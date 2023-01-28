正論：經濟復甦非必然　民生疲弊徒問天

疫情退卻、疫禁鬆綁，加上中港通關，終於點燃了經濟復甦的火苗。各界無不期盼明天會更好，預測本港將迎來全面復甦，可是心裏都明白，復甦並非必然。尤其現時外圍市況風高浪急，國際局勢波瀾詭譎，稍有風吹草動，都容易影響本港復甦勢頭。既有火苗，現在正是時候添柴加薪，讓復甦演變為熊熊烈火，以抵擋外圍風浪。奈何港府望天打卦，不願有所作為；港人欲擺脫經濟寒冬，難道只能求神問卜嗎？

牽涉經濟、民生等各方面，港府下月公布的《財政預算案》，市民是引頸以待，尤其關心港府今年會否再次「派糖」，向全民派發消費券，一解港人燃眉之急！然而，好消息未見一絲蹤影，壞消息反而鋪天蓋地而來；財政司司長陳茂波先是聲稱有政黨在閉門諮詢時反對派發消費券，近日又指港府財政緊絀，派發消費券開支比較大，須審慎考慮。縱然他強調派發與否未有定案，惟市民無不憂慮願望落空，尤其是司長多次露口風，盡皆提及反對聲音，讓人感覺是在鋪墊，降低市民期望，避免預算案公布時，與市民願望出現巨大落差。

不過，《財政預算案》未成定局，各界自然奮力發聲，希望以民意喚醒官員良知。連日來，不論是政黨、商界抑或勞工團體，紛紛發聲呼籲港府派發消費券，期間更造成不少金句，諸如「小財唔出大財唔入」等，足以反映派發消費券幾乎是全民願望。雖然偶有反對聲音，擔心影響公共財政；然而比起庫房赤字，市民所面對的壓力更為危急！畢竟現時百物騰貴，加風四起，本港又經歷一輪倒閉潮，市道雖然轉好，卻未完全復甦，若無消費券刺激，市民只會更審慎理財，量入為出，變相抑制消費。

除了「派糖」措施外，同樣受市民關注的是港府何時撤除樓市「辣招」。畢竟樓市是本港經濟的重要組成部分，在「辣招」及經濟低迷雙重夾擊下，樓價一跌再跌；據差餉物業估價署昨日公布的臨時數據顯示，去年全年私人住宅售價指數累計跌幅高達15.59%，終止了連續13年的升勢。在經濟熾熱之時，「辣招」抑壓樓價，或有助港人置業；惟現時經濟不景，「辣招」不但令二手樓價量齊跌，又令近年「上車」的業主變成負資產，甚至扼殺業主賣樓套現的空間，可謂「百害而無一利」。

社會上要求樓市撤辣之聲不絕於耳，陳茂波卻認為樓價持續下跌是「有秩序地調整」，強調港府會繼續動態評估是否「撤辣」，教不少人大失所望。任何災難皆有先兆，樓價持續下滑背後原因絕不簡單，若不能居安思危，待樓價出現斷崖式下滑，港府將欲救無從。

毫無疑問，本港經濟已有谷底反彈之兆，惟仍需「天時、地利、人和」三者結合，才能推動全面復甦！確診宗數回落、有序恢復通關，讓本港已得「天時、地利」，只差「人和」一步。官員若能順應民意，適時「派糖」、撤銷辣招，將為市場打下「強心針」，鞏固復甦勢頭。相反，倘若港府遲疑不決，堅持觀望，以致錯失良機，「人和」隨時變成「人禍」，港人只會再次陷入水深火熱之中。