世界視線：烏克蘭民族問題　匈牙利支援同族

烏克蘭戰爭中，匈牙利支持對俄制裁，但有兩個因素使匈牙利對歐盟的烏克蘭援助政策有異議。

一個說法是歐洲各國中，匈牙利對俄羅斯的石油、天然氣進口依賴最大，匈牙利要與俄友好以保證優惠價的供應，以支持工業與民生。也因此在不獲得歐盟豁免時，反對對俄的石油與天然氣限價與禁運。歐爾班政府以維護匈牙利的利益獲得國會絕大多數支持，因而有足夠民意和政治基礎與親美的歐盟官僚在援烏政策上討價還價，甚且借歐盟一票否定的制度來阻撓援烏。

另一少有討論的是烏克蘭有匈牙利裔少數民族的問題，在鄰近匈牙利過境的外喀爾巴阡州有10多萬匈牙利裔居民，佔當地的大多數，他們一直保持匈牙利的言語文化，也多持有匈牙利護照。因烏克蘭憲法容許雙重國籍。當地屬烏貧困地區，主要援助來自匈牙利。但在近年烏克蘭日益種族主義的政治下，備受迫害。烏克蘭政府強制用法例禁止匈牙利的語言、文化和教育，拆毀匈牙利文化象徵的公共文物。

新法西斯主義的組織更叫囂要把當地烏克蘭化。當然，烏克蘭政府的種族主義政策最主要針對俄羅斯裔，此所以在烏克蘭東部近年進行政治清洗，引致俄羅斯介入要保護俄裔居民，烏克蘭戰爭由此而生。但烏克蘭的新法西斯主義歷史悠久，對境內的少數民族從來都採取迫害消滅的政策，尤其是在二次大戰，烏克蘭的新法西斯主義組織受德國納粹黨的支持，對所有非烏克蘭的其他民族都肆意攻擊迫害。俄羅斯與猶太人是主要的受害者，但亦殘殺波蘭人。近年新法西斯主義在美國鼓動支持下再次興起，除烏東之戰外，烏克蘭境內40多萬羅馬尼亞人與15萬匈牙利人的民族文化與政治的合法權力亦受到不合理的限制。由此引致匈牙利政府的強力反應，雖沒有如俄羅斯出兵救援俄裔，歐爾班政府便經常以烏克蘭匈裔的權利和安全來脅迫歐盟，以對烏克蘭施加壓力。

由於歷史遺留的民族因素，俄羅斯與匈牙利等都主張烏克蘭採聯邦制，讓少數民族享有自治權。可是，烏克蘭的新法西斯主義者不可能容忍，也執意要烏克蘭化。這正是烏克蘭最大的政治難題。單靠戰爭只會把矛盾激化，誰勝誰負都解決不了。

研究所所長 陳文鴻