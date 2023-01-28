民族自主和獨立，看似是歷史潮流，細心地從歷史的現實來考究，卻似是政治綱領，非發展的規律。

首先，民族在歷史上的形成是多元發展，除了少數部落在山野叢林封閉孤立外，絕大多數都是相互交流接觸中混雜而成，或可追溯至幾百年，甚至上千年的民族發展歷史。期間包含眾多的外來成員，沒有純粹血統的民族，即使有貴族的近親繁衍，亦早將他們滅亡。於是，追溯歷史根源，即同一地區的不同民族，民族演化成形的時間差別，各有發展，不可能說這個地區是某個民族壟斷故有，以先來者排斥後來者。

像猶太人在中東復國，其實只反映現代的大國角力，由宗教與政治包裝起來的特殊民族故事，是故事，不是顛撲不破的歷史現實。如在歐洲大陸流浪的吉卜賽人（Roma），也保存着傳統近二千年，難道因他們的羅馬血統可在地中海沿岸，像猶太人割據建國？不是大國角力，大國陰謀，現代的許多民族國家不可能產生，而他們也不是純粹單一民族的國家。歷史因素促成多民族混雜融和，也到處遷徙，現代的民族國家在歐洲崛起實際也本是多民族的組成。若依民族劃界，歐洲便應分成幾百個國家，回復到貴族混戰的時代。

現代民族國家的產生，在歐洲，一方面帝國興亡，新的帝國，如英格蘭、普魯士、俄羅斯等擴展版圖便要分解已存在的帝國，如奧匈帝國、鄂圖曼帝國，方法是鼓吹這些多民族帝國的內部民族要分裂、獨立，從而可將舊帝國肢解，新獨立的小國可讓新興帝國分而治之。新興的帝國如大英帝國還是要回復至多民族的組成，甚至建立起英印帝國，抑壓國內的其他民族。如普魯士擴大而成的德意志帝國在統一德意志民族的過程裏卻是反對多民族，追求單一民族來吞併其他德意志民族所有的國家。英德例子顯示出帝國與民族國家的政治因素，並不關乎民族主義。

二次大戰後英法在中東西亞的勝利是肢解鄂圖曼帝國及與其同時的西亞政治體系，重劃國界，建立新國。除以色列外，其他大多數是讓各民族聚居地分割，併入不同國家，目的是分而治之。蘇聯所建立的東歐陣營和接收俄羅斯帝國還是以多民族為本，在國內形成眾多的民族自治區。但蘇聯瓦解，歐美的戰略還是將之分而解之，方便統治。

民族獨立也者，脫不掉大國政治操控。