這些日子，歐洲和美國都在為是否支援烏克蘭先進坦克鬧得沸沸揚揚。他們開始時不想支援，架不住澤連斯基一遍、兩遍、三遍大吵大叫：如果沒有先進坦克，烏克蘭就要大敗。正好，近日烏東戰事烏軍連連失利，俄軍大反攻就要開始，澤連斯基的生死存亡呼籲終於打動了美國西方——烏克蘭敗就是他們敗，只好救援。

他們終於達成共識：美國將援助烏克蘭31輛M1坦克、德國14輛豹2坦克、波蘭14輛豹2坦克、英國14輛挑戰者2坦克；「等待確認」援烏坦克的，西班牙20至53輛豹2坦克、挪威8輛豹2坦克、葡萄牙6輛豹2坦克；「正在討論」援烏的，荷蘭18輛豹2坦克、芬蘭5輛豹2坦克。這些援烏坦克加起來也有160多輛。

然而，美歐烏克蘭卻指望這些被吹得神乎其神、戰力非常的坦克能夠扭轉戰局，救烏軍於水火，俄軍將領則說，這些坦克救不了烏軍，會像其他武器一樣被俄羅斯打爛，成為廢銅爛鐵。雙方把話都說得這樣滿，但那是騾子是馬，得拉出來遛遛才知。

獲得先進坦克後，烏克蘭國防部長立刻表示，下一步將請求提供第4代戰機，包括美國F16戰機。這位防長說，烏軍若取得西方戰機，將會在戰場上取得巨大優勢，烏軍不止想要F16戰機，還有其他第4代戰機。這位防長對能獲得第4代戰機信心滿滿，因為他和澤連斯基一樣，吃準了美國和西方——不敢不支援他們。這位防長說，西方本來不想向烏克蘭提供重型火炮、高機動多管火箭系統、主戰坦克，但現在統統批准供應了。這位防長說，「除了核武，沒有甚麼是烏克蘭不能獲得的」。

澤連斯基「站在西方最前線」，幫美國和北約與俄羅斯打仗，已打昏了頭，打上了癮，不惜自己國家生靈塗炭，家園被毀。他毫不在乎仗打得愈大、獲得先進武器愈多，烏克蘭受到的重創愈深愈大，會萬劫不復矣！