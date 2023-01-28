烏克蘭獲得美國和德國提供主戰坦克，依然不滿足，接着又要求西方提供第4代戰機，包括美國F16戰機，另外還想得到長程導彈，果真是欲壑難填，得隴望蜀。有烏國官員聲稱，「除了核武，沒有甚麼是烏克蘭不能獲得的」，可見基輔當局鐵了心要戰至最後一個烏克蘭人，戰爭升級已無可避免，距離核戰並不遙遠。

烏克蘭總統澤連斯基得意忘形，形容獲得西方坦克是通往勝利之路的重要一步。是嗎？區區數十輛坦克真的能為烏克蘭帶來勝利？他未免高興得太早。面對西方對烏軍援不斷升級，俄羅斯勢必作出對等回應，使用更多大殺傷力武器，加大轟炸力度，西方坦克未必都有機會上戰場，因為部分還沒上戰場已被摧毀。

俄羅斯駐維也納軍控代表團團長加夫里洛夫警告，美國、德國供應烏克蘭的部分裝甲車輛及坦克可以使用貧化鈾彈，一旦烏克蘭使用貧化鈾彈，俄羅斯將視為使用骯髒彈，必須承擔所有後果。甚麼後果？烏克蘭和西方都應該心知肚明。俄羅斯總統普京早就明言，如果領土完整受到威脅，「我們一定會使用一切可用的手段，這不是虛張聲勢。」可用的手段當然包括核武器，西方千萬不要逼人太甚，否則只能齊齊攬炒。

還是日本前首相森喜朗較清醒，他稱無法想像俄羅斯會輸，如果真的發生這種情況，將會引發更加可怕的事情。沒錯，西方恨不得俄羅斯輸，其實俄羅斯是不可能輸的，因為它擁有世界上最龐大的核武庫，一旦被逼到絕境，最後選擇就是玉石俱焚。別以為這是危言聳聽，正如普京所說，俄羅斯都沒有了，還要世界幹甚麼？

網上有一個段子。有人問：「如果俄羅斯常規戰輸了，會怎麼辦？」答曰：「那就開啟核戰爭。」有人再問：「俄羅斯會首先滅掉美國嗎？」答曰：「非也，俄羅斯會先讓英倫三島從地球上消失。」雖是玩笑話，卻不是沒有可能，萬一到了這個地步，從地球上消失的何止英倫三島。所以，西方不能不認真考慮後果，他們是否願意與俄羅斯同歸於盡？

退一步說，假使核戰不會發生，隨着西方持續拱火，戰爭不斷升級，除了美國大發戰爭財，整個歐洲都將成為輸家。尤其是烏克蘭，國將不國，畢竟戰爭是在其土地上打的，國破人亡，一切盡毀，今後還有翻身之日嗎？