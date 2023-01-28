在香港黃人眼中事事都好、好得無可再好的英國，卻在今個農曆新年期間傳來一闋令人神傷的移民悲歌。英媒報道，一名27歲香港女碩士生，去年4月以BNO移居英國，同年11月被發現在寓所內死亡，死因庭本月24日裁定她死於自殺。據女死者兄長表示，其妹在當地生活艱苦，每月要支付900英鎊租金，但居住的地方衞生環境惡劣，加上擔心失業，無法支付生活開支，死前曾預約心理醫生協助，不料最終卻走上自殺絕路。

上述事件令人痛心疾首，死者十分年輕，又有高學歷，在本港大學畢業後負笈瑞士日內瓦完成碩士課程，回港後在香港紅十字會工作，擔任國際救濟服務幹事，可見為人有理想有熱誠。但可能正正因為一切過於理想化，當發現現實與理想有極大落差便無法面對。從她的筆記所載，她移居英國後同樣在當地一間慈善機構工作，但薪金低微，更有失業之憂，加上居住環境欠佳，重重壓力下導致嚴重脫髮，可能因此患上抑鬱症而不自知。

事實上，英國正面對40年來最高通脹率，全國多個行業大罷工，說是民生維艱也沒有誇張。許多持BNO移英的港人本身並無足夠的資產支撐他們在當地長期生活，必須外出打工，惟人浮於事，即使是教師、議員，到埗後亦只能從事超市執貨、餅廠製餅等勞動力工作。更沒有明言的是，白人社會對黃種人始終存在歧視，哪管你有碩士、博士學歷，一樣會被職場的「玻璃天花板」所擋。

如果移英前沒有做好這些心理準備，一時適應不來，衝擊的確十分巨大。何況不少黃人離港前均誇下海口，甚麼「寧在英國做乞兒，也不願留在香港做皇帝」，以致面子擱不下來，在當地捱不住也拒絕回流，最終落得悲劇收場。