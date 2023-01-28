美國駐港澳的現任總領事是梅儒瑞，此君履新只短短數月，卻是不甘蟄伏，早前「表演」了吃兩餸飯，以示親民，近日又有新動作。他在一個網絡論壇上，以居高臨下的姿態，對香港事務提出多項意見。所謂「過門都係客」，何況梅儒瑞不止過門，乃長駐香港之人，既然人家對港府有這樣、那樣的批評，特首或政務司司長理應禮尚往來，登門與對方當面討論。

梅儒瑞在論壇中說，過去兩年約有1.5萬名在港的美國人，因不同理由離開，他試圖以此證明，香港今非昔比，尤其是學術與營商的自由，正逐步受制。港府官員要是能夠與梅儒瑞對談，大可以跟對方說：「1.5萬名美國人離開，我們不肯定是甚麼原因，他們離開了，也不代表不會再回來，但領事先生，你知道嗎，單計2021年，單計科學家，科學家之中又單計華裔人士，就有超過1,400人離開了美國，因為貴國正在迫害華人學者，好些案例甚至是被羅織罪名而繫獄的。至於2023年已過去接近一個月，在這一年當中，又有多少科學家被迫離開美國，至今尚未有統計數字，怕是因為人數多如牛毛，點算需時吧。」

然後，官員不妨正告梅儒瑞，不要只見別人眼中的沙粒，而不見自己眼中的柱樑。這位領事先生又曾公開呼籲，釋放及撤銷被不公平起訴的人。我們的官員應跟他說：「領事先生的意見可以考慮，但可否先請貴國示範，將2021年持械侵入國會山莊的人全部釋放，再表揚他們是忠勇為國的傑出人士，每人都頒予榮譽勳章。對了，當日有位駐場警衞，開槍將一名女示威者擊斃。如今這位警衞反倒成為兇徒，理應將他送審，而且最好送到有死刑的州份接受審訊。親愛的領事先生，你認為我們的建議合理嗎？」