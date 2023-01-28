蔡英文日前致函回應天主教教宗方濟各今年世界和平日文告的信函，強調台灣人對戰爭的無情深有同感，重申台海和平穩定是兩岸關係發展基礎，兵戎相見絕非選項。蔡英文上月才大講強軍，揚言台灣夠強就不會變戰場的氣燄忽然煙消雲散，這與解放軍殲20戰機近日多次逼近，有沒有關係呢？

這封信函洩露了蔡政府在面對大陸解放軍時，愈發感到虛怯。要知道，蔡政府早前才想出了餿主意，計劃耗資1.8億美元向美國購入布雷系統，將台灣打造成「地雷島」，以滿地「菠蘿」企圖阻截解放軍登島作戰。此等不知出自哪個蠶蟲師爺的戰略，反映出連台灣島內倚美謀獨分子，也對美國所謂的「防衞台灣」深存疑問，亦對早前一些就着台海爆發戰爭，中美開打的戰局預測已然得悉，並絕望地打定輸數，台灣隨時只能依賴地雷守島。

諷刺的是，《制空權》一書早已點明，自從飛機在戰爭舞台上出現，便已徹底顛覆以往的戰爭面貌，誰能奪取制空權，誰就能手握勝出戰事的必要條件。不妨看看俄烏戰事，撇開一拍兩散的致命核武器不談，若論最防不勝防的當是無人機轟炸，這便可知「制空權」乃重中之重。然而，蔡政府在美國眾議院議長麥卡錫訪台、蔡英文亦計劃訪美兩事上重複犯錯，無異於為解放軍頻密在台海演練，親手送上更多理由。

許多舐美黃人喜歡以解放軍遲遲沒一舉拿下台灣來自嗨，卻根本沒讀懂在大陸頻繁的演練下，台方草莓兵會因為習以為常，警覺性變得愈來愈弱，看殲20戰機多次壓境仍如在夢鄉，有說法指這是有關方面刻意隱瞞，在當前急着渲染陸方威脅論，此說法站得住腳嗎？凡此種種說明了陸方技高一籌，蔡英文的以和為貴信函不是回覆教宗，陸方才是其目標觀眾。