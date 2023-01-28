美國駐港澳總領事梅儒瑞日前在美國智庫舉辦的香港經濟前景研討會上發言，妄指《港區國安法》和人大釋法破壞司法獨立，釋法擴大「香港特首這級別的主管機關」影響法庭個案的權力，並令在港營商須面對在中國內地才須面對的風險增加。梅儒瑞以「關心香港」為幌子恐嚇在港外國投資者，顛倒是非。

梅儒瑞之言完全是錯誤的無稽之談，實際上人大常委會對國安法第14條和第47條作出的解釋亦沒有推翻法庭判決，亦沒有擴大行政長官或國安委權力，只是釐清有關條文的原意和目的，並非賦予任何人新的權力。梅儒瑞對人大釋法完全無知卻肆意胡說八道，暴露他的淺陋無知。他倡議具某背景的人不應受到法律制裁，宛如給予部分人犯罪的特權，嚴重違反法治精神。而梅儒瑞出言恐嚇在港外國投資者，甚至不惜違反世貿規則，作出限制港貨出口來源地標籤等「制裁」措施，反映其亂港遏華的狼子野心。

《港區國安法》實施以來，香港國際金融、貿易、航運中心地位得到鞏固，高度自由開放和一流的營商環境得到提升，2022年香港再度獲評全球最自由經濟體。而港美貿易量在香港國安法實施後亦一直有增無減。美國在香港有巨大利益，美國在香港賺取最高貿易順差，美國借香港金融市場分享涉及天文數目的金融服務利益，過往每年亦有120萬名美國旅客訪港等等。

梅儒瑞對香港所作無疑是「吃飯砸鍋」的勾當，對美國在香港獲取龐大利益假裝不知，對國安法頒布後香港愈來愈好的局面視而不見，肆意踐踏國際法原則和國際關係基本準則，唱衰本港發展前景，只能重蹈史墨客覆轍，在香港成為不受歡迎的人。