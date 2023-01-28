大年初七，是人人生日的大日子好日子，謹祝各位身心康泰！生日乃個人出世之日，人日則是眾人生日、生存生活之大日子，難得也，非易也。3年疫災之後，香港已少了逾萬三個鮮活的生命過人日矣！可見人日是值得人們快樂歡欣地自慶互賀的難得好日子。

可不是嗎？3年見罩不見面，3年見面隔米半，3年通電不過電，3年勞燕分飛無慰藉，3年子規夜啼胡不歸！原來分隔、別離、孤獨，是人與人之間最痛苦的悲淒、最哀愁的懲罰！

生而相聚、聚而相親、親而互濟、濟而共存共生，生命影響生命，生命激活生命。人人望人日共樂同慶，不就是這麼簡簡單單的追求嗎？

可是，要達到這簡單的、樸素的生活目標也不易啊！3年來，人類與自然界的搏鬥並不易啊！3年來，人類要反覆同自然界不知出處、不知來歷、不知毒性、不知害患的不知名病毒生死搏鬥，不知死了多少無辜的鮮活生命，不知損失多少幸福家庭、不知損失多少經濟代價、不知犧牲了多少醫護科研專業的生命及貢獻，人類才取得決勝的戰局，你說不是真的太難太難了嗎？

可是，香港要像其他地方般正常地贏得抗疫的勝利更絕不容易。3年來，香港禍不單行，疫災被政治化、被作為反中反共反政府的武器，無良的政治勢力視人命如草芥，可悲！可恨！可恥！「三罷」逼封關、抗命不抗疫、抗中不擴檢、抗共不「谷」針、播毒不戴罩、造謠不說真。香港抗疫還要加添抗「獨」及抵禦反中亂港政治勢力干擾破壞，試問2003年抗沙士時有這樣怪誕嗎？答案不是寫在牆上了嗎？倘若好了瘡疤忘了痛不總結，那麼下一場人類與自然界的搏鬥到來時，香港仍不濟。