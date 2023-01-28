敗家仔想創業興家之所以難，皆因多多資金都唔夠佢揮霍！當前烏克蘭總統澤連斯基貪得無厭，佢幾日前獲德國、美國承諾提供「豹2」及「M1阿布拉姆斯」主戰坦克，數量可觀，德國提供14輛而美國則31輛。

此外，英國早前承諾供應14輛「挑戰者2」主戰坦克予烏克蘭。美媒引述多名歐美官員稱，美國和歐盟經過數星期秘密談判，過程中考慮到俄烏戰況改變，加上俄羅斯使用核武嘅風險下降，促使美德兩國決定提供坦克。

照道理，烏克蘭突然之間有咗咁多主戰坦克，西方軍援烏國令其進攻力大增無疑。之不過，正如老朽之前講過，戲子總統澤連斯基做慣「丐幫幫主」，伸手慣咗，依賴性強，且已練就厚黑學，果不其然，佢趁勢就打蛇隨棍上，感謝美德提供坦克，當前最重要嘅係盡快付運及訓練烏軍操作坦克，似係人哋欠佢十萬九千七咁款！戲子總統伸慣手，貪得無厭又呼籲西方國家提供長程導彈和空軍戰機。

澤連斯基憑着一招「伸手」行走江湖，所向披靡，本着「唔攞就笨」心態，反正出句聲並不需要成本，何樂而不「求」，消息指歐美國家已着手討論向基輔提供戰鬥機，呢！荷蘭早前已表態，就提供美製F16戰機持開放態度，多個歐盟成員國亦正研究不同選項，包括把F16戰機再出口至烏克蘭。俄烏戰事下月就滿一周年，據悉美國總統拜登考慮訪歐，看來還是叫歐洲諸國團結支持烏克蘭，大有「世人皆濁，何不淈其泥而揚其波」之態。一向以來，美國容不得世界有一刻靜下來，好做架樑之心從不改變！呢個兔年，風險更大，遇着有普京的俄羅斯，永不退縮嘅精神，烏克蘭今後怕只會狂食更多高超音速導彈，生靈塗炭，製造更多難民！