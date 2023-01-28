近日有記者踢爆「荃灣德士古道工業中心」有一單位違法改建成劏房出租，該單位前身是手袋廠房，業主將上址劏成大約20幾間木板間房，每間房月租約二千幾元，全個單位只是由一條主要電線供電，再用拖板供應電力給每一個房間，業主更把單位天花滅火器的感應器用膠袋封閉，變相「閹割」了滅火器的自動灑水功能，整個單位的電力供應根本是不勝負荷，拖板再加上拖板，分分鐘電線短路而發生火警，住客隨時葬身火海，情況令人十分擔憂！

這個單位的女業主更大膽出鏡接受記者訪問，她聲稱已經獲得食環署、房屋署的批准，而把這個工廈單位改建成劏房出租，其實她只是說謊，自圓其說，存心欺騙別人。任何人擅自把工業大廈單位改建為劏房是違法的，絕對跟食環署、房屋署扯不上關係。另外，有一個前女租客接受訪問，她表示在劏房內連煲熱水都唔夠電力，她擔驚受怕而捱了個多月，便「雞咁腳」搬走。

近年本港發生多宗工廠大廈火災意外，造成多人傷亡。事發後，社會上有很多關於改善問題的呼聲，可惜這些隱患至今仍然存在，荃灣、觀塘、牛頭角、荔枝角等多區的工廈是重災區，令人質疑「屋宇署」有巡查不力、執法不嚴之嫌。

事實上，有業主為牟取更大利潤，違規改造工廈劏房，大幅增加房間密度，多重門禁及狹小通道阻礙逃生。部分工廈消防設備不足，更有逃生門被阻塞，或防火門敞開，一旦發生意外無法起到作用。有些工廈的低層開設多所餐廳食肆，樓上則違規建劏房、倉庫，增加了消防風險。

根據《消防安全（工業建築物）條例》第11條，擁有人或佔用人無合理辯解而沒有遵從「消防安全指示」，一經定罪，可處罰款25,000港元，並可就該指示持續不獲遵從的每日，另處罰款2,500港元。按照第16條，擁有人或佔用人沒有遵從「符合消防安全令」，即屬犯罪，可處罰款50,000港元；及可就該命令持續不獲遵從的每日，另處罰款5,000港元。

根據第23條，任何人若無合理辯解而違反「禁止令」，而佔用有關建築物或其有關部分，一經定罪，可處罰款250,000港元及監禁3年；及可就有關違反持續的每日，另處罰款25,000港元。任何人若無合理辯解違反「禁止令」，而容許未獲授權人士進入有關建築物或其有關部分，一經定罪，可處罰款25,000港元及監禁6個月。

一直以來，工廈亂象叢生，存在消防安全風險，業主不能只顧牟取暴利，罔顧人命安全，敦促業主馬上糾正工廈內的所有隱患。特區政府必須撥亂反正，正本清源，加強監管與教育，嚴打工廈劏房，保障市民生命財產，並協助工廈劏房的租客，真正「能做事、做成事」，打救弱勢社群。