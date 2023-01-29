世界視線：北約供武擴大　俄烏戰爭升級

德國政府終於決定向烏克蘭供應14輛豹2主戰坦克，並不會反對其他北約成員國供應烏克蘭它們各自擁有的同類戰車（德國軍事專家估計，到4月可共供達到90輛）。德國政府認為這並不等於參戰，仍然堅持除此之外只提供烏克蘭防空武器裝備，不會提供戰機，因為不想俄羅斯與北約敵對升級。此外，美國將會供應31輛M1阿布拉姆斯主戰坦克，英、法也計劃提供小量主戰坦克。

烏克蘭副外長梅爾尼克（Andriy Melnyk）接受德國傳媒訪問時就表示，希望德國政府及北約可提供超過100輛以上豹2坦克，但他強調只有北約在海陸空三方面全面支持，烏克蘭才有勝利的希望，除了戰機，還需要供應戰艦及特別潛艇！他代表烏克蘭政府的要求是完全可預期的，也顯示出烏克蘭對北約軍援已是百分之百依賴。但德國最新民調顯示，50%受訪者反對向烏提供豹2坦克。

俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，這些坦克沒有用，它們會像其他戰車一樣被摧毀燃燒。前駐荷蘭北約聯軍司令、退休德國將軍拉姆斯（Egon Ramms）認為，俄羅斯會增兵及增加重武器應對，俄烏戰爭將會升級。德國政治學者及軍事專家馬薩拉（Carlo Masala）則指出，即使豹2增至80到100輛，訓練就需要起碼8星期，真能上戰場最快也要4月，但它不會是改變戰爭形勢的力量。俄羅斯更會摧毀由北至南分開烏克蘭為東及西的第聶伯河上的所有橋樑（估計共26處），使重坦克難以運到烏東。

德國反俄陣營的政治人物認為，德國及美國這項新支援計劃是對俄羅斯去年10月以來對烏克蘭社會基礎設施的轟炸破壞的靈活反應，有需要可以逐漸推展到軍機及其他。德國反對派就警告執政聯合政府此舉非常危險及不負責任，違反德國不向有戰爭衝突地區提供武器的政策，改變過去認同輸烏攻擊型坦克只會使戰爭升級，損害歐俄關係及使俄羅斯加強戰鬥意識，如今出爾反爾，日後更有可能供應戰機及潛艇，這也違反人民的意願。

最後，既然美國參謀長聯席會議主席米利日前在德國拉姆斯泰恩空軍基地舉行的防長會議中，道出了俄羅斯無法全佔烏克蘭，但烏克蘭戰勝俄國的機會也極微，不是正說明和談才是出路嗎？

柏林自由大學哲學博士 史文鴻