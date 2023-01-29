功夫茶：基層活得無尊嚴　精準扶貧兩頭望

香港係國際金融中心，一向予人感覺係一個繁華富裕嘅現代城市，更係購物天堂；之不過，活得潦倒嘅也大不乏人，呢，淨係劏房林立，駝着背喺街上拾紙皮嘅公公婆婆都常見，可見香港貧富懸殊鴻溝巨大，確係不爭嘅事實。

呢嗱！有慈善機構總幹事尋日喺電台節目表示，2020年本港貧窮人口達165萬，數字創歷年新高，亦即係話，大約4個港人就有一個「貧窮」。據政府2021年底發布嘅《2020年香港貧窮情況報告》，2020年香港貧窮人口比起10年前嘅132萬多出四分之一，數字成歷年新高；而過去10年嘅兒童貧窮人口一直徘徊喺22萬至27萬人。基層家庭往往因資源缺乏而限制了兒童嘅學習及發展機會，引致跨代貧窮問題。

大家有冇聽過堅尼系數？該系數嘅數值由0至1，數字愈高，收入不均嘅現象就愈嚴重，香港嘅堅尼系數於近20年一直處於「高」嘅範圍內，且有不斷上升嘅趨勢。慈善機構發言人指出，貧窮數字創歷年新高，以往政府或社福機構等可展開不同項目支援基層生活，但欠缺全面嘅數據分析，是以未能有效快速地將資源放到有需要人士手上。

有關慈善機構表示，佢哋近年積極營運社會房屋項目，目前有4個正在營運，全部均位於劏房集中嘅地帶，至今已幫助逾400個家庭。據佢哋嘅經驗，營運社會房屋除協助佢哋解決住屋問題外，亦可了解佢哋嘅生活情況，例如夫妻相處、親子關係、小朋友學習嘅需要，甚至就業問題，並透過社工介入幫助佢哋。此外，佢哋亦將扶貧服務數碼化，畀有需要人士可透過手機應用程式，因應需要喺網上選擇服務，增加服務嘅方便及多方面選擇，更可以保障基層人士嘅尊嚴。

講真，有關慈善機構嘅經驗，可以講相當成功，主因就係掌握整全嘅大數據作分析，又能有效及快速地把資源轉到有需要人士手中，聚焦成效高嘅扶貧項目，而達到精準扶貧嘅目標。要為貧窮作出定義，單看住戶收入中位數顯然過於簡化，比較周全應考慮住戶個人收入、住屋、教育及其他生活方式等；貧窮人口嘅計算，若以「相對貧窮」而非「絕對貧窮」來計算，便有機會出現好大偏差。正如有高官指出，計算時如不計物業，極端地說，如有人擁有兩、三個物業，之但係佢退休冇收入，佢都有可能成為「貧窮人士」。要言之，精準扶貧要考慮好多實際因素，不能以偏概全。

呢！政府嘅《施政報告》都提到要成立多個小組討論不同議題，並訂立「精準扶貧」政策。阿哥，時間不等人，疫慌3年，民生多艱，唔好再蹉跎歲月啦！快啲行動咪兩頭望，否則貧窮人口只會又高升吖前世！