正論：食安監管豈兒戲　病從口入太可悲

古語云︰「民以食為天。」飲食於人們而言，既是生存的基本需求，也是一種享受。時代變遷，人們對於美食的追求雖從未改變，卻因應時代需要，加了句︰「食以安為先。」畢竟若不能確保食品安全，誰又能毫無顧忌。食安無小事，奈何港府監管太兒戲，漏洞處處，導致本港屢爆食安危機，令市民寢食難安。即使正值新春，良朋共聚少不免大餐一頓，惟港人品嘗應節時令美食之時，仍要處處提防，擔憂病從口入，這也未免太可悲！

本報向來重視民間疾苦，先天下之憂而憂，屢屢發揮第四權為民請命。記者近日明查暗訪，分別從大埔、粉嶺及旺角的街邊檔或街市，購入港人愛吃的冬日美食臘腸和膶腸進行檢測，結果發現全部6個樣本的重金屬均嚴重超標。其中一個膶腸更被測出水銀超標逾300倍，亦有臘腸樣本被測出鉛含量超標逾78倍，數據非常驚人！須知道，縱然食用重金屬含量超標的食品，雖不一定有即時危害，但重金屬釋出的毒素可在人體內積聚，猶如「溫水煮蛙」，長時間攝取有可能構成慢性中毒，從而引發各種疾病，一步步將市民帶到死亡邊緣！

數據固然可怖，惟造成這一切的原由更可恨！今次測試的臘腸和膶腸，並非包裝完好且附帶食物標籤，而是最為常見，隨便掛在街邊攤檔貨架上，以散裝出售，且據稱均來自內地工廠。然而，即使本港與內地的食品標準不一，該些臘腸和膶腸的重金屬含量，依舊遠遠超出內地《食品中污染物限量》的規定，足以推斷並非由內地正規工場生產，很可能是由非法小作坊所製作。這不禁讓人產生疑問，究竟這些有害臘味，是如何跨境運至本港，且公然在市面出售呢？

值得一提的是，記者是從3個不同地區、相距甚遠的攤販，隨機購買樣本進行檢驗，惟6個樣本重金屬含量參差不齊，唯一共通點是嚴重超標，足以反映6個樣本可能來源於不同供應商或工場，這也意味着出售有害臘味的攤販，數量可能更多，甚至遠超人們想像！然而，食安中心從去年至今，抽取包括中式臘味在內、一共超過3,100個肉類及其製品樣本作化學及微生物測試，卻並無發現有樣本的金屬雜質含量超標。這不禁讓人疑惑，現實與食安中心抽查結果出現巨大出入，是否意味着食安中心抽查環節出現疏漏？難道中心只抽查包裝臘味，而忽視市民更常購買的散裝臘味嗎？

況且，容許散裝臘味出售，本來已存在衞生問題！一些稍有良心的供貨商或攤販，至少會為散裝臘味套上膠袋或真空包裝，但更多的只會任由臘味暴露在空氣之中，受細菌灰塵等污染。不過，即使套上簡陋包裝，絕大部分散裝臘味也不會附上任何食物與營養標籤，令消費者存在巨大盲區，無從得知該些臘味的來源及成分，甚至食壞肚子，也難以追究生產者的責任。

面對如今經濟不景，市民忙於打拚，鮮有花時間消閒娛樂，一頓「安樂茶飯」已成為無數港人僅有的享受。如此卑微的訴求也不受保障，享受變成「貼錢買難受」，港府又如何平息日積月累的民怨呢？