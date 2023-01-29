香港回歸後，鬧出了「人大釋法」風波。《港區國安法》實施兩年半，暴露出本地司法體系和人事的種種問題，中央有關方面一再為此召開會議，指出這些問題的嚴重性，指示解決問題的方向和迫切性，但都未能得到香港司法界的執行配合。

最近舉行的2023年法學年度開啟典禮上，香港終審法院首席法官和大律師公會主席的演詞值得注意，顯示司法界的頑症痼疾並無自我療治的可能。終院首席法官對市民和輿情批評司法界的問題特別是法官判案存在偏頗一貫不以為然，一貫對此提出反批評，把公眾的批評懟回去，把司法界出現的問題賴在公眾身上。他說，若市民對司法機構角色存有不準確、不完整甚至錯誤的理解，往往會導致對法庭的判決有錯誤或不恰當的批評，甚至是對法官進行人身攻擊。

他說得不錯，市民對法官判案確有多次批評，甚至強烈批評，然而這是為甚麼呢？絕不是如他所說，是因為市民對司法機構角色存有不準確、不完整甚至錯誤的理解，而是明顯判決不公，明顯對某類人、某類案件判決偏頗，特別是涉及反中亂港的案件，表露出政治立場有問題。

事實上，香港回歸、《港區國安法》實施前後，公眾和輿情就對法庭多次放生或輕判亂港分子進行批評，批評司法保護傘。而今次黎智英聘請英國大狀介入國安案，從原訴庭到高等法院到終審法院對其「維護」判決至為明顯，再次讓市民和輿情產生強烈質疑，對此中央也看在眼裏。然而，法官大人們從不反省自己出了甚麼問題，而是甩鍋市民，此種態度尤其令人詬病。

香港司法界有一個很不好的毛病——但凡被批評，首先就是責怪市民不懂法律，而不懂法律就不可能有正確的批評。其次是他們很敏感，一遇批評就認為是有人在破壞「司法獨立」。此外，他們並不接受回歸後憲制已經轉變，他們的國家意識和效忠也應轉變。