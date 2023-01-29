有位移居英國的香港女碩士因為不堪生活壓力沉重而自殺，也許只是個別例子，但許多移英黃人的日子不好過，這是鐵一般的事實。那些將英國吹得天花亂墜的人，分明是睜眼說瞎話；那些揚言寧願在英國做乞兒的人，則顯然是腦袋有問題。

這位女碩士既有高學歷，在香港也有穩定工作，偏偏要去英國做二等公民，過着朝不保夕的生活，最後抵受不住沉重生活壓力而自我了斷，這能怪誰？相對於其他移英黃人，她的處境其實已算不錯，起碼有份固定工作，雖然薪金低微，但總算還能過日子。不少移英黃人一直找不到固定工作，只能到餐廳洗大餅送外賣，或到工廠做臨時工，今天不知明天事，當中不乏高學歷人士。

早前有對情侶對着鏡頭哭訴，雖然女方擁有建築學碩士學位，但寄出逾200份求職信都杳無音信。兩人不得已在當地開了一間Cafe，初期生意還可以，後來急轉而下，每天營業額僅有100英鎊。兩人想到前路茫茫，不禁悲從中來，對辜負家人期望而感到自責。

事實上，當今英國通脹高企，經濟低迷，民生凋敝，本地居民生活尚且不容易，何況是外來的二等公民。有人炫耀說，在英國大約花200萬港元就可以住別墅，然後呢？難道別墅可以當飯吃？如果找不到工作，單是家居電費、雜費以及個人生活、醫保等基本開支就吃不消。有位移英黃人比較幸福，獲父親贈予600萬港元，本以為可以優哉游哉地享受「自由生活」，嘗試做「英國紳士」的滋味，沒想到僅僅一年半就花光600萬元，他還自稱「慳住使」，問你服未？

理想很豐滿，現實很骨感。有些人總是將西方想像得多麼自由美好，也許只有親身經歷過才知道現實和理想是兩回事。最近美國接連發生嚴重槍擊案，平均每天3人死於槍下，儼然比戰亂中的烏克蘭更恐怖，莫非這就是所謂的民主自由「燈塔」？有位來自深圳的退休教師直言，從小夢想就是離開中國，定居美國，但槍擊案令這個夢想破滅了，「我想搬回中國」。

事實勝於雄辯。早前有調查顯示，香港安全指數在全球142個國家和地區中排名第6，英國和美國則分別排名77和88，哪個地方比較適合居住，難道還需要爭辯？人各有志，黃絲們要投奔自由，悉隨尊便，但請不要抹黑香港，更不要回流。