明年的台灣總統大選還未開跑，外界已關注可能人選。當地民調顯示，國民黨若由新北市長侯友宜或鴻海創辦人郭台銘參選，皆以34%支持度領先現任副總統賴清德的25%，台北前市長柯文哲則以兩成緊隨其後。

當然，政治一日都嫌長，上屆總統大選，國民黨的韓國瑜風頭一時無兩，惟2019年香港黑暴爆發，一切起了變化。蔡英文的「抗中保台」、「今日香港、明日台灣」牌再次發功，韓國瑜黯然敗選。惟經過民進黨執政數年倒行逆施，台海局勢無比緊張，經濟一塌糊塗，台灣民眾又忽然覺醒。剛過去的九合一選舉，國民黨大勝，便是證明。

然而，台灣來來去去都是兩黨相爭格局，政客只顧選票，根本不做實事。正如郭台銘所說，誰能讓台灣和平、經濟繁榮，就是最好的總統人選，現在兩黨都無一人做到。君不見，繼佩洛西竄訪台灣後，新上任的眾議院議長麥卡錫亦正為訪台做準備。蔡英文政府表現得欣喜若狂，惟恐天下不亂；國民黨作為在野黨，同樣親美，兩黨明裏暗裏都是一個模樣。

北京對台灣倚美謀獨肯定不會善罷甘休。事實上，麥卡錫當選議長後，解放軍已於1月8日在台灣周邊展開對陸打擊、對海突擊演練，台灣國防部當天也在台海偵測到57架次大陸軍機。消息指，倘麥卡錫成行，解放軍不會沿用佩洛西訪台時的樣本，而是會採取比上一次「更加全面、震撼的行動方式」，包括使用無人機穿越台灣、對台海部分外島進行封鎖等。說民進黨正在玩火，絕不為過。

說到底，美國一直借台灣大玩極限施壓，無非就是要逼北京出手攻台，冀一次過解決俄中兩國。儘管中國國力今非昔比，但今年不可能是平安的一年，寫在牆上。