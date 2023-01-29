移民英國的香港人剛發生了一件悲劇，一位年僅27歲，擁有碩士學歷的女子，懷疑因為受不住生活壓力而自殺身亡。一個尋找他鄉的香港人，不論對方政治立場如何，在異地丟掉性命，也是一件十分值得同情的事。

這位自殺港人，生前是在英國的慈善機構工作，據說收入不高，難以負擔沉重的生活開支。她在當地租住英式劏房，但環境欠佳，就連廁所也要共用，而租金卻不便宜，每月要900英鎊，折合約9,000港元。久居香港的人可能覺得，租金耗去9,000元，負擔雖然不小，但對於一個擁有正職的人來說，也不至於無法應付吧。事實上卻不然，在香港生活，租金可能就是最大的支出，除此以外，其他的都易辦。然而，在外國的情況不一樣，電費、水費、天然氣費加起來，支出可能跟租金一樣多。以上述個案為例，這位移英港人每月的租金加雜費，可能就要用去18,000港元。如此一來，試問每月的薪金還能剩多少？因此不少居住在當地的人，就連購買食物的金錢也不足夠，只能餓肚皮。

在這件悲劇發生的幾乎同一時間，英國《衞報》刊出一項由當地慈善機構做的調查。該調查訪問了1,000名當地學生，發覺其中約有三分之一的人，因為食物不足而要減餐。孩子們正處於發育時期，他們的父母不會不知道，若不是非不得已，斷不會讓子女們捱肚餓吧。是次調查對象，並非針對移民家庭，而是一般的英國家庭。試想，就連一般家庭也是如此，初到貴境的香港人，要是沒有足夠的積蓄傍身，日子便肯定難熬。我只能說，移民的生活不是個個都能適應，但即使適應不來，也不必自尋短見，走回頭路亦絕不可恥，香港的大門，始終為回流者而敞開。