年晚煎堆，人有我有。近年不少港人杯弓蛇影，人心虛怯下競相出走，移民就成了這班人的年晚煎堆，不知就裏，人走我走，盲目跟風，附和潮流。本來人各有志，是走是留悉隨尊便，問題是，這班人無論移民何方，總愛在當地展露其巨嬰一面，則令世界對香港人存有不佳印象。

有港人夫婦兩年前移民台灣，男的早前拍片大表後悔，慨嘆賠了時間又跌錢，燒了數百萬港元，虛度了兩轉春夏秋冬，依然未能取得當地身份證，在無工作、無收入卻有支出下，頓感心灰意冷，決定離開台灣，舉家移民英國，展開由一個地獄跳入另一個地獄的新一章。

坦白說，在一眾港人移民的熱門地點中，最讓人不解的選擇就是台灣了。筆者友人也說想學人計劃移民寶島，但他的出走理據卻少得可憐，純粹人走他又走，他以為言語、文字能溝通便是一項絕讚的煞食因素，卻沒有看清台灣遲早也會回歸中國懷抱，任何人的出走意圖如果是像黃人所說般，是想逃避某些生活模式，那麼他們得祈求自己不那麼長命，而且要絕子絕孫，否則，移民台灣請以一句歌詞來作自我警惕：「即使將前途通通犧牲也肯」。

蓋因十個移民九個做不回本行，貿然結束在港一切，去陌生之地從下游做起？獅子山下那一代的港人尚能見這種胼手胝足的艱苦奮鬥精神，但時下食慣歎慣的一代只會拍片訴苦，像上述港人夫婦指移居台灣後沒家傭代辦家務，便可見一斑。

蔡英文政府只是拿香港議題來撈取政治着數，根本無心招呼從香港過來的新移民。蔡政府不但收緊對港人移民的審批，「九不得」鬧劇更洩露政客過橋抽板的陰險一面。友人欲移民台灣，我勸他不如從九龍搬到新界，至少保得住自己有工人可供差遣。