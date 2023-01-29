近年大麻二酚（CBD）產品在市面上盛行且隨處可買，筆者接獲不少家長投訴，憂慮孩子不慎使用而上癮，危害健康，故多次促請當局立法禁止。政府在2月起將CBD正式列為危險藥物，屆時市民若進出口、管有或服用含CBD產品，最高可被判囚7年、罰款100萬元。海關強調會嚴正執法，不設緩衝期，將透過X光機及離子分析儀等加強入境檢測，亦會加強小型郵包及商戶檢查，並打擊走私路線。

大麻含多種成分，在CBD提煉過程中極難除去四氫大麻酚（THC）。THC是大麻的上癮成分，更可令人產生幻覺、抑鬱，甚至思覺失調，是被嚴格管制的毒品。專家指CBD可自然分解成THC，而微量THC已有機會損害健康，使用CBD產品的市民可能隨時不知情地攝取THC，長期服用更會出現器官中毒。另外，CBD更可輕易製成THC，若有不法之徒利用這點，便可輕易製毒，造成禁毒漏洞。

不少商家標榜CBD有助改善健康，惟相關功效未有足夠數據支持，加上CBD與大麻容易混淆，或令青少年被誤導進而嘗試大麻，染上毒癮。據政府數字，2021年呈報的青年吸毒者逾半曾吸食大麻，亦有調查發現，社交媒體涉毒品的貼文及瀏覽量，5年間增加2.5倍，其中CBD相關更急升3倍。

現時CBD在美國、加拿大、日本等地仍然合法，市民在當地要留意產品包裝上是否有Cannabidiol、CHD、HEMP字眼，或是大麻圖案，不要誤攜回港，若在不知情下攜帶，可先主動向海關申報。服用毒品禍害無窮，筆者強烈呼籲公眾不要嘗試大麻或含CBD的產品，而仍管有相關產品的市民，則應盡快按政府指引棄置，以免誤墮法網。