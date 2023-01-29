立法會議員狄志遠最近約見港官，與反中亂港勢力唱雙簧，他不時扮中間人喊復和，說甚麼要特赦7,000多名在黑暴中被拘的刑事罪行疑犯，才能緩和社會氣氛，促進社會和解，消除對立建和諧，一如伊索寓言《農夫和蛇》的故事裏被凍僵垂死的蛇，可是蛇的本質和蛇扮可憐求饒的復和毒計，卻被美國總統拜登黔驢技窮的拙劣表演完全踢爆了。

拜登日前簽署「延遲強制離境」備忘錄，給在美的逃避追捕港人多24個月「避風港」，並指摘《港區國安法》破壞港人權利和自由、削弱香港自治、破壞所謂民主進程及制度、限制打擊學術和新聞自由，列舉有150人被拘控、1,200名政治犯被拘押、逾萬人因反政府示威抗議有關活動被捕云云。好在香港是「一國兩制」下的國際城市，各國駐港領事和國際傳媒機構無論甚麼立場也好，都在2019年黑色暴亂時期與香港人一樣，直接或間接遭暴亂損失，而美國政府和拜登上述罔顧事實的抹黑及指控，只能是賊喊捉賊伎倆，只能在全世界人民面前顯示美國是黑暴的總後台。拜登雙重標準撐黑暴暴徒的暴行，包括「裝修」商戶、鐵路、議辦及立法會，堵塞交通，佔中大、理大，火燒紅隧，用汽油彈、鏹水彈、雷射筆作武器，在全港搞一年長暴動，更見識了美國政府和拜登的虛偽。

美方利用刑事暴動疑犯作人血饅頭遏中，請問狄議員何復和之有？美英都拿被捕疑犯作人質向中方施壓是和解嗎？最近美國駐港澳總領事梅儒瑞也關心漢奸黎等入冊者，說甚麼很多人不認同黑暴在囚的待遇。倒不如叫拜登勿貓哭老鼠，不要唧牙膏式給「避風港」只延兩年吧！何必拿過去兩年有萬五美國人離港說事？難道他忘記了香港是出入境自由的城市嗎？黔驢拜登，技止此耳！