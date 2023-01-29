中美關係於新一年看來不會修好，皆因不管北京怎樣強調兩國應尊重合作、互利共贏，美國卻咬定中國「威脅」論，拜登首份「國家安全戰略」，開宗明義指中國係美國最重大嘅地緣政治挑戰，美國必須與中國有效競爭。

有道是千流競奔於地下，只看水面，大概都是錯的；何況美國處處打壓中國，最近據稱日本和荷蘭可能加入美國進一步限制中國取得先進半導體設備嘅行列，如此聯手之下，一般認為勢將阻礙中國自行開發晶片嘅能力。

美國近日又大打台灣牌，不久前當選眾議院議長嘅麥卡錫表示，共和黨掌控嘅眾議院將以強硬態度應對來自北京嘅挑戰。今個月10號，佢成功推動眾議院以365票贊成、65票反對通過決議案，成立美國與中共戰略競爭特別委員會，委員會成員更表示希望喺台灣舉行聽證會。此外，麥卡錫計劃今年春天以議長身份訪台的消息不脛而走，消息雖未經證實，卻甚囂塵上。阿哥，明知去年8月時任眾議院議長佩洛西竄訪台灣，一度引發中美關係危機，依家麥卡錫又話要訪台，豈非公然踩大陸紅線？

眾議員蒂法尼早前與18名國會議員提出一項決議，敦促政府放棄一中政策，正式承認台灣獨立地位，支持台灣加入國際組織，並就美台雙邊自由貿易協定展開談判。此舉已撕破「一個中國政策維持不變」嘅假面具。美國國家安全戰略報告提到，華府會持續遵循以美中三個聯合公報、《台灣關係法》及六項保證為指引嘅「一個中國政策」，如今圖窮匕現，美國於新一年對中國嘅敵意更濃！

中國外交部發言人不久前表示歡迎美國國務卿布林肯訪華，美國不誠無物，看來訪華行程還是可免！美酒捧不出，還是獵槍實際些！