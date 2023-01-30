功夫茶：BBC臭名遠播　屢造謠自食惡果

為民發聲係傳媒天職，公信力係傳媒最大嘅資產！以本報為例，自創刊以嚟，一直視為民請命為己任，運用第四權為市民抱不平，是其是、非其非，先贏得大眾嘅支持同信任！之不過，並唔係每一間傳媒都會咁諗，尤其部分歐美傳媒為咗私利，甘願充當政客嘅鷹犬，淪為歐美政府嘅喉舌，唔單止顛倒黑白，仲喜愛造謠生事，甚至抹黑其他正義嘅傳媒；要數當中嘅佼佼者，莫過於英國廣播公司（BBC）！

BBC劣迹斑斑、誠信破產，飽受英國人民質疑同唾棄！為咗政治利益同轉移視線，BBC近年嚟開始將黑手轉向世界各地，其中對住中國，更加係無所不用其極，完全不顧職業道德！BBC抹黑中國嘅例子可以話多不勝數，屢次聲稱要揭露「黑幕」，殊不知每次都被踢爆造假。其中較著名嘅例子包括一系列新疆專題報道，先係指摘新疆嘅工廠存在「強迫勞動」，搵唔到證據就靠剪輯手法移花接木；擅闖私人地方被制止，就話保安員阻礙拍攝，可見BBC記者嘅創作能力，連大作家見到都自愧不如！

眼見「移花接木」行唔通，BBC索性「無中生有」，搵咗班自稱曾被囚禁喺新疆嘅人士出嚟受訪，又話有咩新證據，結果係齋噏，之後仲逐一被踢爆唔係詐騙犯，就係受反華組織操控，有啲直頭唔係中國人添。作完涉疆假新聞，BBC又將目光轉向疫情，利用武警演練片段，虛構成警察鎮壓市民！BBC嘅惡行一再挑戰中國底線，結果不但被中國外交部多次點名批評怒斥，甚至被一眾網民嘲諷為「造謠廣播公司」！

BBC犯錯纍纍、臭名昭著，被抹黑嘅又豈止中國，甚至連英國王室亦不能幸免。BBC記者就曾經喺1995年，利用偽造文件等不誠實嘅手段，誘騙已故戴安娜王妃受訪。直至2021年，事件被揭發，礙於英國王室及公眾怒火，BBC先肯公開道歉。英國王室雖然怒斥BBC管理層庸碌無能，但並無追究，咪助長BBC嘅氣燄囉！

英國政府唔追究，BBC一於吹得就吹，繼續老作新聞，唔單止用於抹黑，仲拎嚟粉飾太平，取悅金主！例如喺英女王駕崩之後，BBC就曾經製作紀錄片，聲稱英國同非洲關係良好，絕口不提英方奴役非洲人嘅歷史，結果遭廣大網民炮轟，質疑BBC洗白殖民主義。即使喺英國國內，BBC亦偏見重重，曾經因報道蘇格蘭獨立運動時扭曲事實，結果惹來數千名蘇格蘭人包圍BBC蘇格蘭總部抗議。

BBC多年嚟多次無視新聞職業操守，採訪手法嚴重失德，即使英國政府對其惡行無動於衷，始終惹來廣大市民嘅怒火。不難發現，每當BBC記者現身採訪，就會被憤怒嘅市民包圍同辱罵，最終要好似過街老鼠咁逃竄，足證大眾對BBC深惡痛絕。然而，呢一切一切，統統係BBC咎由自取，根本不值得世人同情！