世界視線：脫歐禍害漸浮現　經濟衰退在眼前

英國2016年6月23日全民投票，51.9%支持脫歐，多番拉扯下於2021年1月1日開始正式脫歐。但British Polling Council最新民調顯示，只有43%受訪者認為脫歐是好的決定，57%認為是個錯誤。過去幾年，英國國民出現「脫歐疲勞」，加上爆發新冠疫情，各方都靜觀其變，如今疫情減退，國民開始體會到經歷能源危機及高通脹後經濟下滑的惡劣境況，使反脫歐風雲再起。

英國本來脫歐的構想是希望透過解除與歐盟這個最大貿易夥伴的關係，可以打開和美國及所謂英聯邦更緊密的經濟發展，可惜的是，隨着脫歐及疫情擴大，2021年1月脫歐後，英國2月就錄得0.4%的經濟負增長。脫歐後多個因素使英鎊急跌10%，但出口並沒有增加，反而入口貨品變貴，這方面通脹就被扯高了2至3%，估計每年每個家庭開支就多了870英鎊。非官方的估計，英歐之間的貿易收縮造成每年1,000億英鎊即4%的經濟損失。

受到脫歐最大經濟傷害的首先是英國出入口產業，無論是英國馳名的車打芝士出口歐洲，抑或是由歐洲入口地氈產品的英國商人，都要經過核准通關及稅務等本來不必要的手續，造成成本增加及時間損失。受打擊最大的是小企業，本來可以自由來往的商品，如今要面對27個歐盟成員國各自的海關及法例。更可怕的是，一些英國小手工製品企業只做設計，在東南亞如泰國或香港生產，之後運回英國批發出售，但如今被歐盟當作非英國本土產品，又要增稅！結果一些小企業計劃到歐盟投資節省開支。另一個嚴重問題就是某些行業的勞工短缺，例如大貨車及運油車司機，護理、建築及農務人員，打擊英國的經濟發展。

高盛（Goldman Sachs）對英國2023年的經濟增長預期是負1.2%，比它更差的只有俄羅斯！英國在全球能源價格回落及疫情後仍然要承擔預期負增長，顯示產生這壞影響的主要因素是來自脫歐。

正正由於在野黨工黨看熱鬧，使保守黨看到危機，有些人認為反而要趁還掌政到2024年，應考慮再入歐。英國脫歐最嚴重的政治危機是年齡層的分裂，因為脫歐使年輕英國人損失最大，他們無法自由在歐洲旅遊生活、工作及投資，他們的未來困死在英國，這些人在來年會用選票教訓英國執政黨。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻