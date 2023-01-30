美國及西方制裁俄羅斯已多時，烏克蘭戰爭以來已經是八、九輪的制裁，西方的估計認為足以使俄國經濟崩潰。可是，結果是俄羅斯的經濟在2022年只比上年跌了3%，損失有限。西方的制裁雖說是禁止俄國資金出入國境，凍結幾千億美元外匯儲備，用禁運、制裁破壞俄國的國際化生產鏈與供應鏈體系，可說是無所不用其極，但效果不好，除了俄國靠石油、天然氣持續出口歐盟乃至美國，擴大出口中國與印度，後者部分轉出口歐盟和美國外，更重要的是俄國找出方法突破西方的制裁和禁運。

據基輔獨立媒體揭露，根據各國中央銀行統計的分析，2022年俄羅斯與哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、吉爾吉斯斯坦、亞美尼亞、格魯吉亞的資金調動大增，增長達幾倍之多，顯然是俄借助這些前蘇聯國家來打破西方的金融封鎖。資金可以流轉，也即是貿易可以發展。

美國媒體亦從格魯吉亞實地調查報道出俄、格貿易在去年大增，格魯吉亞出口往俄的貨車從邊境關卡排隊擠塞至首都第比利斯，綿延百里，首都至黑海港口巴統的公路亦同樣堵塞，格魯吉亞似乎應付不了往俄羅斯的龐大出口壓力。格出口俄多是機械、零部件、二手汽車，盡是西方禁運，而大部分來自土耳其。

格魯吉亞的特殊之處是拒絕對俄施加制裁，一如土耳其。因此，俄羅斯從格魯吉亞、土耳其進口西方禁運的商品與物資，在格、土兩國並不犯法，風險只是美國、歐盟可以對它們施加二級制裁。可是土耳其是北約成員國，美國積極拉攏，害怕它全面投靠俄羅斯與俄結盟。此所以，美國與歐盟限制和禁止俄天然氣進歐洲，卻阻不住俄天然氣從土耳其循土溪管道輸歐。土耳其出口往格魯吉亞任何商品，沒有觸犯本國法律。格魯吉亞轉口往俄的貿易，海關統計不全，背後當然是格魯吉亞的官商勾結，格政府公然庇護。

格魯吉亞以外，上述有巨大資金流轉的國家當然也有對俄擴大出口，藉西方禁運來賺取暴利，只是它們缺乏土耳其的商品物資供應（不少是土耳其轉運自歐洲及其他國家）。西方不能堵截制裁禁運的漏洞，俄羅斯經濟雖受打擊，但破壞有限，戰爭長期化更可讓俄羅斯進一步鞏固這些公開或不公開的貿易渠道，例如把與伊朗、印度的國際南北交通走廊擴大，包括巴基斯坦、外高加索各國。