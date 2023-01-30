美國是台獨分裂勢力最大的靠山，是阻擋中國統一最大的攔路虎。這個靠山、攔路虎不是這些年出現的，而是經營布局了幾十年。歷史上，美國幫助國民黨打內戰消滅共產黨，不料國民黨大潰敗，退守台灣，成了「割據政權」，但仍受美國保護。

從國共打仗到退守台灣，國民黨蔣家王朝以及後來的台灣當局——無論是國民黨還是民進黨執政，都是美國的代理人，都是美國「以台制華」的棋子；無論是支持「割據政權」、「兩國論」，還是赤裸裸的鼓吹「台灣建國」、「法理台獨」，美國都是在支持台灣「分裂中國」，阻止中國統一。其主要手段有二：一是「邦交」，幫助台灣「拓展國際空間」。美國這些年不遺餘力地使用各種方法衝擊中美建交的「一中原則」，和台灣重啟明明暗暗的「邦交關係」，且給世界和盟友作出「表率」，讓台灣在國際上成為「正常國家」，讓台灣在國際社會有事實上的「國家地位」。

二是弄出一堆替代當年「美台共同防禦條約」的「國內法」試圖武力護台。美台都妄想只有「強大武力」才能保住台獨分裂勢力不被消滅、阻擋中國統一。對他們而言，只有通過「武衞台灣」才能為台灣「邦交」、「爭取國際地位」爭取操作時間。他們也知道，因中國大陸快速崛起，國力強大，留給他們「外交操作台獨」的時間已非常有限，大陸武統箭在弦上，隨時可發。

面對這樣的局勢，大陸方面自然要考慮真要武統了，美國敢出兵參戰和解放軍血肉開仗、護衞台灣嗎？從局勢和常識判斷：大概率不敢。然而，事有反常、萬一，美國若瘋了，不按常理出牌了，驕橫狂妄過甚，出兵了，中國會猶豫卻步嗎？當然不會。不但不會，中國早已作好了與美軍干戈相見的充分準備；對戰爭的規模、殘酷性、持久性有充分的準備，無懼打到任何程度。對於中國的決心、意志和準備，美國當然也會反覆掂量，這將成為對美軍冒險的心理阻遏。