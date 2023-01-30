前世界首富、微軟創辦人蓋茨日前談及俄烏衝突時，直指戰爭爆發前，「烏克蘭政府是世界上最糟糕的政府之一」，政府存在腐敗，官員被少數富人控制，對烏克蘭人民來說真的很不幸。這不是無的放矢，烏克蘭媒體最近報道了數宗涉及一些高官的腐敗醜聞，總統澤連斯基更警告會對政府進行調整，多名烏克蘭高官隨即辭職，當中可謂黑幕重重。

正如有人所說，愈腐敗的政權，愈容易拿錢控制。烏克蘭之所以淪為美國外交政策工具，甚至可以說淪為美國殖民地，主要原因就是政府腐敗，儼然形成一條由上至下、由國內到國外的貪腐產業鏈。俄烏戰爭爆發至今，美西方已對烏國提供上千億美元援助，主要就是通過這條貪腐產業鏈，絕大部分化為烏有，不是毀於戰火就是落入貪官口袋。俄羅斯總統普京早就指出，西方援烏的武器已出現在黑市，對全球安全帶來嚴峻挑戰。有些西方軍隊高層也承認，要有效追蹤所有武器運送到烏克蘭的實際去向，幾乎是不可能的。

事實上，近期多名烏克蘭高官同時辭職，正是與國防部採購貪腐案有關。最蹊蹺的是，烏克蘭內政部長等官員剛好坐直升機墜毀身亡，到底是巧合，還是另有隱情？中國抗戰時期，國民黨政府出現「前方吃緊，後方緊吃」的情況，現在烏克蘭也是如此，前方將士在流血犧牲，後方有些官老爺則在發戰爭財，發夠了就辭職不幹。烏克蘭山河破碎，國不成國，再遇上一個貪腐政權，實在可悲。

歸根究柢，烏克蘭所有亂象都與美國有關，這場戰爭固然是美國策動，烏政府貪腐也與美國脫不了干係。拜登兒子亨特多年前曾捲入烏克蘭最大天然氣公司的貪腐案，當時的烏克蘭檢查官主張全力調查，不久即被免職，當中不知藏着多少不可告人的秘密。俄烏戰爭爆發後，美國源源不絕對烏提供各式援助，獲益最多的就是軍工複合體，而軍工複合體正是由政客、國防部與軍火商組成的利益集團。只要明白這種利害關係，就不難理解為何華府如此熱衷於援烏，相信許多錢又通過各種渠道流回政客口袋。

難怪俗語說，大炮一響，黃金萬両。戰爭帶來破壞，帶來人命傷亡，但對某些人而言則是帶來商機，帶來發財機會，可謂有人歡喜有人愁。至於誰歡喜誰愁，大家心裏有數。