中國改變防疫政策開放門禁後，形勢持續向好。事實勝於雄辯，世衞組織明言沒有在中國發現新變種病毒，確診數字亦正在下降，國際社會亦不得不改變對中國前景的看法。

聯合國發表《2023年世界經濟形勢與展望》報告，預計今年全球經濟增長放緩至1.9%，主要受累糧食與能源危機、高通脹、氣候轉變以及新冠疫情等所累。美國、歐盟和其他發達經濟體增長勢頭減弱，預期美國今年經濟增長只有似有還無的0.4%，去年則為1.8%；歐盟更差，今年經濟增長料為0.2%，去年為3.3%。

反觀中國一枝獨秀，經濟增長今年將加速至4.8%，比去年的3%大幅增長，主因中國政府調整防疫政策。想當初，中國改變清零政策，調整防疫措施，一直鼓吹中國打開門禁的美西方即不斷唱衰，還推出種種妖魔化中國人的入境檢疫政策，尤以日韓兩大美國棋子歧視中國旅客最力。如今形勢大轉，美國牽頭的反華聯盟勢必悔不當初。

事實上，美國經濟絕對不容樂觀，去年至今，多間科技及金融巨擘裁員不絕，臉書、推特、微軟、亞馬遜、大摩、高盛、IBM等知名企業相繼裁員，美國已有約15萬人丟掉飯碗；蘋果今年首季銷售額亦較去年同期暴跌四成。微軟創始人蓋茨不諱言，國際應視中國幾十年來的崛起是「全世界的巨大勝利」，更指現時美國在政治上比過去更衰弱，側面批評脫鈎只會令美國高端產業喪失中國市場，甚至令中國加速推動產業升級。顯而易見，美國不乏有識之士真正看懂國際形勢，只是美國出於維護霸權的政治需要為反而反。問題是，作用力有多大，反作用力亦有多大，美國這樣做，猶如對一己疲弱經濟送上致命一擊。