早前南韓總統尹錫悅說，若然來自北韓的核威脅不停止，他可能會請美國在境內部署核彈，甚至自行研製核武。你別以為尹錫悅的言論沒人答理，據說有逾六成南韓人支持他的提議。不過，今天本文要談的對象不是南韓，而是台灣。

台灣的民進黨以至蔡英文政府總是閒不下來，為了推動台獨，為了追求政黨利益，甚麼鬼主意都會想得出。既然南韓有擁核企圖，要是台灣也有人作如是想，北京會如何應付，中南海的袞袞諸公，須早為之計。

美國為了遏止中國崛起，無所不用其極，華盛頓未必夠膽跟中國明刀明槍打一場，對他們來說，最理想就是發動代理人戰爭。海峽兩岸一旦兵戎相見，便最能符合華府利益，即使兩岸不真打，只要長期對峙，互相消耗，山姆大叔也能得其所哉。

華盛頓的鬼蜮伎倆，配以蔡英文政府的老謀深算，可謂一拍即合。說不定蔡政府受到南韓啟發，也會依樣畫葫蘆，主動向美國提議，在寶島引入核武，以阻嚇解放軍的進擊企圖。美方若然同意，固然會成為天塌下來的大事，即使不同意，蔡政府也可以煽動民情，讓台灣人支持自行研發核武。

以台灣目前的科技水平，能否自主生產出核彈，我不敢肯定，但台獨支持者所關心的，未必是最後的研製成果，而只是需要製造出一個熱爆的話題，去加劇海峽兩岸的矛盾，進而幫助民進黨穩住江山。本欄過去一直強調，民進黨別的不行，卻擅長於煽動民粹、炒作選舉。要是他們的選情走俏，寶島可能還可太平無事，如今恰逢綠營民望走低，那便危險！為了扳回劣勢，他們會不惜挑起各種事端，若然如是，那該如何處理，北京宜早作籌謀。