移民，兩個字，簡單得連疑似有讀寫障礙的「時伐」黃絲也能正確寫出，卻又複雜得有大量移民人士相繼拍片訴苦呻笨。畢竟人離鄉賤，能混得不過不失的，尚可勉強自稱選擇正確，否則只是自討苦吃，你說是不是？

一對從香港移民加拿大的年輕情侶，拍片指原本居住的公寓將從月租2,050加元漲價至2,600加元，於是四出另覓住處，但反覆多次睇樓仍是徒勞，究其原因卻令人忍俊不禁，皆因租金相宜的，他們嫌距離市中心太遠，不利上班；到尋得心儀租盤，卻又埋怨加國業主有種想法，希望租客有「屋租3倍的月入」。他們看中一個月租2,600加元的租盤，但兩人月入合計卻不足6,000加元，仍然膽粗粗回價2,400加元，經紀代為議價至2,500加元，惟業主遲遲不肯簽約更臨時反口，企硬一個崩也不減。這對情侶於是再去睇樓，對於外望商業大廈樓景，形容為「會無私隱」；到得私隱方面入得他們法眼，又指「附近見到有爆玻璃窗，治安唔好」，難怪遭網民恥笑「無錢學人嫌三嫌四」。

上述情侶外表看來仍是相當稚嫩，但如有留意新聞，當會知道加拿大移民部長費拉澤本月初才說，去年有超過43萬人移民當地，創下有紀錄以來新高。可想而知當地住屋需求有多大，持有物業可用作出租的業主根本不愁沒人租。

加拿大房價及租金近年受通脹影響而高企，早已是人所共知。香港雖有打工仔租金支出佔月薪比例高逾75%，仍未斷擔挑，但加國業主可不想搵朝唔得晚的新移民為自己帶來追租煩惱。上述情侶最終雖以2,400加元租到新住處，但又帶出加國偶然停電的問題，就連交通燈也不能運作，只能靠司機、行人互相禮讓，移民加國真是處處有驚喜。