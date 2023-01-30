著名影星楊紫瓊憑電影《奇異女俠玩救宇宙》奪得金球獎音樂及喜劇類最佳女主角，成為首位獲得此殊榮的亞洲女影星，最近更獲提名角逐奧斯卡影后，全球華裔影迷都為她喝采和打氣。對於這位大明星，香港市民自然非常熟悉，來自馬來西亞的楊紫瓊，演藝生涯從香港起步，拍攝了無數的港產片，其動作武打女星形象深入民心，但她未有停下腳步，一直求變轉型，並進軍荷里活努力拚搏，終於闖出一片天。

香港作為「東方荷里活」，一直吸引不少海外演藝人才，即使近年香港電影經歷低潮，也有同樣來自馬來西亞的廖子妤、林明禎等女演員來港發展，受到本地觀眾的歡迎，為香港演藝界注入新的活力。海外電影人才除了幕前演員，還有幕後電影工作者，例如馬來西亞籍導演劉國瑞，去年便憑其執導的香港電影《白日青春》，獲得金馬獎最佳原著劇本及新導演獎。筆者認為，人才是文化產業發展最重要的因素，希望當局抓緊黃金時機，繼續推出振興香港電影的措施，鼓勵更多新血加入，吸引人才來港，製作富香港和亞洲文化的電影，向外輸出香港的文化軟實力。

過去一年是港產片復甦的一年，湧現多部叫好又叫座的電影，今年新春賀歲檔票房亦成績喜人，愈來愈多觀眾重回電影院，支持香港電影，背後少不了電影人的付出和努力。筆者期待港產片在新一年繼續大放異彩，題材更多元化，正如優秀的演員一樣，不斷突破，拓展新的可能性。香港電影是重要的創意產業之一，是引以為傲的香港品牌，要獲得長遠發展，除了有賴業界努力和市民支持，政府的全力支援亦是不可或缺。希望當局能在資源配對、培育人才和海外宣傳方面持續為業界注入新動力。