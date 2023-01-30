美英兩國是香港黑暴最大黑手，輪流把香港被捕黑暴暴徒當「人血饅頭」玩弄於股掌之間；西洋鏡拆穿了，都是為各自的政治利益和霸權戰略盤算。可惜香港那些獄內外的「港獨」反中亂港分子，仍然如中了蒙汗藥般，把希望寄託在美英打救，既可悲，又可恥！

從英國來說，國內經濟一團糟，當吸BNO「黃人」的骨髓七七八八後，面臨嘔血救濟，因此度出送往盧旺達「無眼屎乾淨盲」之過橋抽板絕招，英國首相冷待黎智英子的求救便可見端倪。不過，如肥彭之流的英國政客也要不時吠幾聲，以穩住被出賣的黑暴暴徒，免被「跣倒」的「黃人」反噬。

從美霸來講，早把香港作為遏制中國進步發展及搞「顏色革命」滲透顛覆的橋頭堡。台港是美國霸權重返亞太戰略上反共反華極重要基地，在香港自然要填補英國勢力衰退的真空，銳意培植親美西方的反華反共勢力，漢奸黎智英等4名現代版漢奸及民主黨、公民黨、工黨、社民連、職工盟、教協等反中亂港組織，在回歸後的冒升及發展，成為黑色暴亂的主力軍，便是美霸亞太戰略的一個組成部分。黎智英肆無忌憚高呼「為美國而戰」，便是坦白自供狀。因此，美方用盡各種國內立法，把侵略干涉的長臂魔爪直插香港，無奈被中國堅如磐石捍衞主權和國家安全的決心和措施碰得一鼻子灰，但又要穩住其走狗營壘，便使出延長兩年「避風港」的安撫走卒廉價「蒙汗藥」。

其實拜登政府繼續食「人血饅頭」的原因還有3點：首先是台灣民進黨選舉形勢不妙，撐港黑暴目的是為台獨打雞血；其次是漢奸黎今秋將被庭審，撐黑暴免反華反共集團加速瓦解；再者，香港始終是美霸最好和最直接赤膊上陣干涉中國內政的前沿。