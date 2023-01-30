上文老朽指美國對中國敵意更濃，看來，美國對中國真係愈怕愈疑神疑鬼！不是嗎？美媒日前又指美國空中機動司令部司令、空軍上將米尼漢向軍官發出備忘錄，預測美國與中國大陸2025年可能因台灣而交戰，理由係2024年美國與台灣均舉行總統選舉，讓北京有機會令美方分心並對台灣採取行動。

米尼漢為此制訂目標，要求建立強化、準備就緒、整合、靈活嘅聯合部隊機動小組，準備好喺第一島鏈作戰及取勝，並把現有部隊及工具的使用最大化。米尼漢講到似層層，之不過佢又要威又要戴頭盔，買定保險，喺備忘錄首段不忘加上一句「我希望我是錯的」！講真，中美交戰跟美國與台灣均舉行總統選舉有乜大關係吖！說到底，只要不違反「一個中國」原則，老朽相信北京不會輕言出兵！

美國國防部一名官員強調，米尼漢嘅言論並不代表五角大樓對中國大陸嘅看法。現為退役海軍上將嘅戴維森就認為中國大陸最快2027年對台灣動武，試圖統一兩岸，理由係北京拒絕放棄武統。

事實上，「中美必有一戰」源自「修昔底德陷阱」的說法，講咗好一段時日喇，是由美國學者格雷厄姆‧艾利森提出。要言之，就係一個新興大國必然會挑戰守成大國嘅地位，而守成大國也必然會採取措施進行遏制和打壓，兩者嘅衝突甚至戰爭在所難免。中國作為「新興大國」，美國近年一直深感「威脅」。美國亦有學者認為，美國決策者出於恐懼而過度專注於對華戰略競爭，已經開始消耗美國嘅外交政策。這樣，對美國嘅民主以及關於中國和美國政策公開討論嘅質量，都會產生毒害作用。美國就係一直對中國充滿恐懼、敵意，內心如此糾纏，怎麼可能尋求互利共贏？