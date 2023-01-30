連續財赤3年，經濟未見起色，但博彩稅收不跌反升，足球博彩稅收更見光芒，因而被政黨社團視為庫房開源的「開刀」對象，紛提要求責成下月公布的財政預算案，大幅調高有關稅率，讓庫房多收數十億元。然而博彩稅收並非只懂生金蛋的鵝，馬會也不是單求賺錢逐利的企業，不容「一切從錢出發」，確保用得其所利公益才是其本意和任務。

新一年度財政預算案，剛好處於社會和經濟起步「復常」的敏感時刻，能否透過開源節流去穩定民生、堵塞財赤甚至重振經濟，便成為社會關注的共同焦點，但以當前的經濟形勢和管治能量，希望預算案措施可以發揮化腐朽為神奇的效果，未免太過天真！最易見效得like的做法，莫過於向「能下金蛋的鵝」揀肥開刀加稅，即時充實庫房減財赤，馬會正是這隻眾望所歸的「肥鵝」！

在幾波疫情下，各行各業都哀鴻遍野，馬會的營運雖也曾受窒礙，六合彩獎券收益更遭重挫，但其餘的賽馬和足球博彩收益卻有明顯增幅，業績亮麗並且有點「刺眼」，加上博彩活動和馬會定位的特殊性，無論從政治道德高地及政策執行落實，博彩稅都是最理想便捷的加稅對象，但可曾考慮過「手起刀落」背後的社會成本？

平情而論，在絕對的政治正確下，博彩活動確實有點「違和」，但「馬照跑」早被客觀認同，更因與公益緊扣而發揮着特殊的社會功能，只要法例健全、監管得宜，以公益而非盈利為目標，博彩活動和馬會便有其社會定位和價值，情況一如美國的綜合娛樂事業、澳門的博彩旅遊經濟，不能再沿用傳統賭坊式的視角維度。須指出，多元化、網絡化和全球化已是博彩活動的主旋律，馬會雖在香港「獨家經營」，但在市場大格局內未曾具備所謂「寡頭壟斷」的強勢主導，反需在維護本身利益之餘兼顧社會公益，承擔全方位的社會責任。正因如此，只要用得其所、效益超卓，馬會的博彩活動得益是多多益善。

至於博彩得益的分配和運用，馬會與其他國家或地區的博彩公司不同，並非私人企業，不存在分紅提成或利益輸送，營運所得全部「歸公」，不過是政府與馬會之間左手交右手，具體方向則有二：一是經由博彩稅上繳庫房再經由政府統一處理；二是留由馬會自行處理，以完成其原先作出的公益和服務承諾。兩者協同互補，從不同的切入點、不同的項目和形式，為社會、為公益、為民生提供服務，但各自的質素效益、優劣高低，大家都應心中有數。

可以說，博彩稅率可以改、馬會的管理團隊可以換、營運模式可以變，但因公益服務環扣相連地涉及大量的弱勢社群和服務項目，不能口號式地喊出一個「矚目」的加減增刪建議，而應先研究並確定現有體制、內容、質素和效益有否問題？需否和應怎改變？對受影響的持份者應怎善後跟進？