美國與歐盟的制裁，表面上看起來十分兇惡，針對別國政府、企業與個人的做法亦往往不依常理，打破許多資本主義法制基本的原則。可說為了政治（實質是國家背後的既得利益集團的要求），無所不用其極。由於美國與歐盟佔據國際的金融與經濟，操控國際組織與他們的規矩，其他國家是難以抗衡。不少國家與政府在他們的制裁下不易維持。

但是，現時的國際形勢已大變，美國與歐盟，加上日本，用G7代表了發達國家，可他們個別與整體經濟佔全球比重已大大減少，且因近年的金融化、去工業化，除德荷日外，都已經墮入負債經濟的泥沼裏，難以拔脫。他們的經濟以至民生皆愈來愈嚴重地依賴G7以外國家的生產、貿易、投資與各種支援。G7與其他國家在全球化過程變得相互依賴。而人口紅利與工業化的效益使發展中國家部分成為新興大國，足以與G7的國家抗衡。

正因為美國等G7國家不能壟斷全球，反要依賴部分新發展中國家，後者便不會事事仰賴G7。且因歷史上對殖民主義的仇恨，當他們有足夠力量時，更大有可能翻歷史的案，與之對抗，或至少不再依從G7主宰的所謂國際規則，亦不會再接受G7政治迫害式的制裁。

美國等制裁北韓、伊朗、敍利亞、委內瑞拉等，多年都沒法使這些國家經濟崩潰或政權易手。打擊是存在，也阻礙他們的發展。但當美國的制裁因自身霸權日衰而拚命地擴大，制裁中國與俄羅斯，制裁面擴大卻反過來衝擊他們的全球化生產鏈、供應鏈。由制裁不成進而脫鈎，對他們已去工業化的經濟帶來斷裂的危機。繼而在國內外衍生出反制裁、反脫鈎的政治反應。於是，一方面制裁不成，漏洞眾多，本國企業亦與被制裁者一同合作，逃避制裁，歐盟亦內訌。另一方面，其他大小國家便開始不怕制裁，用各種方法與被制裁國家恢復經濟交易與合作，進一步破壞制裁。開始時還是中俄與伊朗有迂迴的交易。在烏戰後，印度、土耳其與俄羅斯周邊國家更不承認G7的制裁而與俄來往。中伊、俄伊、中俄等簽長期合作協議，無視美歐的二級制裁和政治威脅。據說連波羅的海個別國家亦暗中協助俄突破金融封鎖與制裁。

當戰場不順、歐盟分裂，美國堅持的制裁早晚崩析瓦解，制裁便成紙老虎。信者怕，不信者無懼。