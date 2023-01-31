標榜「務實的台獨工作者」的賴清德當上民進黨主席後立刻改口，聲稱自己是「務實的認定台灣已是一個主權獨立的國家，沒有另外再宣布台灣獨立的必要」。

賴清德的這個「重新解釋」當然沒有實質意義，賴清德要搞「台獨」就是要搞「台獨」，和他稱「務實」不「務實」沒有區別，和他「解釋」不「解釋」沒有關係；賴清德「改口」「解釋」的原因在於，他叫囂已久的「務實台獨」十分赤裸裸，完全是「找打」的架勢。過往，他的赤裸裸和猖狂，他的「找打」架勢，因為其人「地位不高」、「人微言輕」，輿情和大陸不會太重視，由得他「自嗨」招搖。

從去年8月，佩洛西竄訪台灣開始，大陸的持續大包圍實戰軍演已經清楚表明，粉碎「台獨」、武統台灣已經有了重大實際動作，隨時發生，台美當局嘴硬的、嘴軟的都要「認真對待」，像蔡英文、賴清德之流，「不驚就假」！加上去年九合一選舉，所謂「抗中保台」，讓民進黨輸得很慘，知道台灣民意正在轉變，於是蔡英文、賴清德又推出「和平保台」應付局面。這個時候，賴清德又當上了民進黨主席、要參加明年「大選」，於是乎「台獨」問題就要改口降溫。說到底，這不過是政客矇騙欺人的宣傳伎倆，其「台獨」本性絲毫不改。

這套宣傳伎倆，李登輝、陳水扁、馬英九、朱立倫這些民進黨、國民黨政客早就玩過，他們以為不論明獨暗獨，只要「不宣布台灣獨立」，大陸就不能把他們「認定的台灣已是一個主權獨立的國家」怎麼樣，就「沒有理由對台動武」，就可「永遠維持台海現狀」，把「台獨」變為「獨台」，就可以搞「兩個中國」、「一中一台」，就可實質性的永遠分裂中國。

這樣的想法非常幼稚可笑，一廂情願！大陸要統一，要結束台海分裂局面的目標十分明確，堅定不移，不管台灣方面和「台獨」勢力耍甚麼花招、胡謅甚麼說法，都不可能改變大陸的部署，都將被統一的巨輪碾碎。