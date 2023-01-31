美國空軍上將米尼漢聲稱，美國與中國可能在2025年因台灣而交戰，所以必須建立強化、準備就緒、整合、靈活的聯合部隊機動小組，準備好在第一島鏈作戰及取勝，把現有部隊及工具的使用最大化，並要求戰機飛行員在戰鬥中毫不猶豫「瞄準頭部」。老美圖窮匕現，殺氣騰騰，中國準備好獵槍了嗎？

早在多年前，美國軍方和政客就不斷叫囂中美必有一戰，到現在依然停留在打嘴炮的階段，他們不是不想發動戰爭，而是不敢，因為沒有把握取勝，否則以老美好戰的本性，早就動手了。過去中國綜合國力和軍事實力都明顯落後，美國尚且不敢動手，現在中國已非吳下阿蒙，綜合國力大幅提升，軍事實力更是突飛猛進，美國豈敢輕舉妄動。美軍揚言要在第一島鏈作戰及取勝，其實面對愈來愈強大的中國海軍、空軍和火箭軍，第一島鏈已形同虛設。美軍懂得「瞄準頭部」，難道解放軍不懂？

這些年美軍不斷進行兵棋推演，結果如何他們心裏有數。論整體軍力，中國當然還比不上美國，但在中國家門口打仗，美軍已佔不了便宜。最重要的是，台灣問題是中國核心利益中的核心，絕不可能妥協和退讓，無論付出多大代價，都必定會全力以赴。反觀美國只是將台灣當作遏制中國大陸的棋子，是否願意為了一枚棋子而付出沉重代價，他們不得不仔細掂量。

還有一點必須指出，中國除了綜合實力日益提升，還擁有完整而強大的工業體系，工業生產能力和戰爭潛力都遠勝美國，即使無法速戰速決，也可以通過強大的戰爭潛力和動員能力把美國拖垮。畢竟現在的美國已不是二戰時的美國，當年美國工業力量雄厚，可以在短時間內製造大量艦艇飛機大炮。而在當今世界，工業力量最雄厚的國家是中國，而不是美國。君不見，美國為了援助烏克蘭幾乎耗光武器庫存，不得不動用儲存在以色列的彈藥，一旦面對中國這個強大而且韌力十足的對手，美國耗得起嗎？

早在特朗普執政的時候，美國政府就評估過，5至10年內不遏制中國，以後就再也沒有機會。如今多年過去了，美國遏制中國愈來愈力不從心，自然也就愈來愈焦躁。老美整天叫囂要與中國一戰，正是夜行人吹口哨自我壯膽，中國只需嚴陣以待，隨時準備應戰，就不怕任何挑釁。