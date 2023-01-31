我本將心向明月，奈何明月照溝渠。日本向來是港人最愛旅遊熱點，詎料日本忽然玩嘢，1月開始大幅限制本港航班在日本升降。國泰航空和香港快運昨日宣布，須再度取消2月至3月共逾150班香港往來日本航班。

本周五起至3月2日，國泰共有98班機受影響，包括香港來往東京成田、大阪關西、名古屋和福岡。現時每周只能營運72班機前往日本，較原定減少12至13班。香港快運則指，原本每周獲批89班機，但因為日本的限制而少了15班，下月17日至3月2日，有60班來往當地的航班須取消。

大家不善忘的話，當記得日本曾以中國開關播毒為由，限制香港航班只能使用指定機場，經港府抗議後才取消。不料一波剛平一波又起，最尷尬的是，運輸及物流局局長林世雄早前才表示，初步了解日本將於下月撤銷相關限制，否則港府考慮作出反制。顯而易見，日本無意撤銷限制，現在皮球落在港府腳下，所謂反制敢不敢使出來？更重要的是，反制是否有用？一旦港府限制日本飛往香港的航班數量，受影響最廣的除了經商人士，肯定就是遊日返港的市民。

眾所周知，日本因為對華旅客實施歧視性入境檢疫措施，中國本月10日宣布停發日人赴華簽證，直到日本政府多番交涉，29日表示即日起恢復核發日本人赴華普通簽證。中國釋出了善意，日本卻繼續擺姿態，隨美反華已經到了走火入魔的地步。

數據顯示，2019年訪日外國旅客人數超過3,188萬人次，當中從香港到訪日本的人數超過229萬人次，刷新了最高紀錄，在所有國家及地區中位列第四，香港對日本旅業一直貢獻極大。好玩的地方極多，香港人是否還要以德報怨？