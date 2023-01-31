近日，美國前國務卿蓬佩奧出版回憶錄，有意無意間，將自己描繪得猶如救世主，不知就裏的人，光憑書中片言隻字，真會給誆騙了。蓬佩奧告訴世人，2019年印度和巴基斯坦鬧出邊境衝突，極可能爆發核戰。他聞訊後，便以神一般的能力，說「給我一分鐘時間就行了」，然後他就在那電光火石之間，化解了這場核危機。

一個真正有理智的人聽到上述言論，恐怕會笑掉大牙。人類歷史上從沒出現過兩個大國用核武交戰的場面，因為大家都明白，一旦按動核武鍵，就再也不能回頭。這件從未發生過的事情，卻恰巧在蓬佩奧任美國國務卿的時候險些發生，這已是一奇。況且印巴兩國發生邊境衝突乃是常有之事，2019年不見得特別嚴重，雙方又豈會選擇走上一條不歸路？

不過，你只要熟悉近年的美國政壇，就不會對當地政客輕言妄談的作風感到奇怪，蓬佩奧昔日的主子，是上一任的白宮主人特朗普，他倆可謂一丘之貉，都愛大話欺人。近日特朗普便有驚人言論，內容無他，也跟蓬佩奧一樣，將自己的能力吹噓得猶如神一般。俄羅斯與烏克蘭的戰爭正打得不可開交，所有旁觀者都在焦急，大家很想勸止，卻是一籌莫展。然而，其他人做不來的事，特朗普卻說自己可以，他自謂只消24小時，就可讓俄烏停戰，並簽署和平協議。

你別以為特朗普是許下承諾，將來一旦重掌白宮，就會這樣做。他是說，自己今天也有能力讓俄烏停戰。呵呵！今天的特朗普正面臨多宗訴訟，弄不好的，恐怕還得繫獄，試問俄羅斯總統普京是何等樣人，他會聽你這樣一個糟老頭子的擺布嗎？不過，這年頭的美國政客就是這般模樣，撒謊當真是不會面紅的。