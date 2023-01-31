美國前總統特朗普日前在新罕布什爾州及南卡羅萊納州，為競逐2024年總統選舉爭取黨內提名，舉行首場造勢大會。凡有特朗普之處，總不乏吹牛皮表演，惟特老頭這次自誇有能力在24小時內可以促成俄烏達成和平協議，又未必是信口胡謅。

各位若不善忘，應當記得2019年，特朗普仍是白宮主人時，曾以近乎命令的口脗吩咐烏克蘭總統澤連斯基，調查拜登父子與一家烏克蘭天然氣公司的醜聞。而從白宮公布的特澤對話內容重點節錄可見，有人以「我以烏克蘭總統身份保證，所有調查是公開及坦率」作為回應；對於特朗普指德國沒有為烏國做任何事，美國則不同，戲子總統的回答更盡展其諧星風格，對白極為浮誇的說：「你當然正確，不只是100%（正確），而是1000%。」相比美媒爆料，去年6月澤連斯基向華府索取軍援，被拜登在電話中怒斥不懂感激，特拜之間，戲子總統較聽誰人的話，答案顯而易見。

特朗普說有能力促成俄烏達成和平協議，只是出於要騙取支持者的信任，皆因如果他真有這等和平使者的能力，卻不運用也是枉然。特老頭大可像英國前首相約翰遜般，即使已從大位退下來，仍然照樣親赴基輔，跟澤連斯基合演視察戰火蹂躪的公關騷，如果能像約翰遜被指削弱現任首相辛偉誠的威信般，也給拜登來一記照辦煮碗，大肆羞辱，不是正好不過嗎？偏偏俄烏戰事開打快滿一年，特老頭仍是命缺驛馬星似的，便難掩政客只說不做的虛偽。

以特朗普曾被美國參議院情報委員會揭露，在2007年時已致函普京，自稱「我是你的超級粉絲！」比起當今世上其他政客，他要促成和平協議，確有這樣一張普京應援團超級會長的獨特人情牌可打。