告別劏房、協助基層住戶早日脫離劏房行列，一直都是筆者所倡議及期盼的。徹底「告別劏房」絕非易事，但只要當局有決心，制訂時間表和路線圖，告別劏房絕非遙不可及。同一時間，當局也必須針對違規劏房加強執法，於5年內「踢走」劣質劏房，進一步規管劏房，令留下來的劏房不得不轉型，相信這樣才可讓大家有信心實現「告別劏房」的最終目標。

就違規劏房執法方面，筆者早前在立法會大會上提出口頭質詢，當局回覆指，截至去年底，差餉物業估價署共處理了10,578份租賃通知書，佔現時約10.8萬劏房單位數目，不到十分之一。另外，估價處亦識別了1,098宗業主涉嫌違反《業主與租客（綜合）條例》的個案。當中只有一宗個案成功被定罪，罰款6,600元。條例實施已有一年，整體執法情況是不理想的，當局有必要加大執法和檢控力度，保障租客的權益的同時，盡快淘汰違規劏房。

筆者當召集人的「告別劏房行動」公布了告別劏房2.0倡議，針對執法成效，當局應成立跨部門劏房租管辦事處，專職跟進法例的實施、調查以及執法，並成立特遣隊，甚至「放蛇」找出違規人士。

在5年內踢走劣質劏房方面，我們評估10萬個劏房中，有兩成為劣質劏房，這包括在工廈、天台、僭建、有建築安全隱患或違規劏房，甚至有居民窩居在一個櫃入面，更不能站立起來。建議當局應清楚界定何謂劣質劏房，並制訂KPI，如每年取締4,000個。亦要做好搬遷計劃，保障因執法而受影響的劏房戶。我們建議當局可與過渡性房屋的營運組織合作，在可行的情況下撥出過渡屋，安置受影響住戶，或給予租金津貼及搬遷費用。如已輪候公屋達3年的住戶，當局更可直接編配簡約公屋予他們。