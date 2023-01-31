狄志遠議員約見港府官員倡議所謂復和，開口便諉過政府不想和平，各打五十大板，並要求司法當局停止檢控未審的七千多名被捕黑色暴亂疑犯。此舉是明顯地以立法會議員身份妨礙司法公正，嚴重干涉執法部門公正執法和司法部門依法獨立審訊程序，公然為黑暴暴徒和反中亂港「港獨」勢力脫套張目，試問怎對得起立法者本身的就職誓言、怎對得起2019年中起一年多在黑色暴亂中，被「打砸搶燒殺」的港人及所有受害商號企業？

倘若因法庭礙於資源和人手不足令審訊進度緩慢而放虎歸山的話，那麼不就是鼓勵今後香港再爆暴動的時候，點醒暴徒要把暴動破壞程度深度搞得更大更長些，令法庭審不切、審不及，最後來一個特赦便安然脫身？這是一個立法會議員應說應做及應干預法庭獨立審訊的合法合理行為嗎？

倘狄議員真是無惡毒政治機心或後着，只是純粹為社會和諧着想，那麼請效法《水滸傳》規勸暴徒們放下屠刀、劃清界線、改邪歸正，爭取從寬處理。其實，廣大香港老百姓誰不想有啖安樂茶飯？就因為有美英外國勢力的收買漢奸走狗、操縱「顏色革命」搞顛覆。其實，老百姓最希望迷途者最少做4行動，才有望社會重新原諒和接受。

首先，被捕暴徒所屬的政黨及政治組織或團體公開發表道歉聲明謝罪，公開與美英等外國反華勢力劃清界線；第二，暴徒逐一實名向檢方書面認錯悔過及遞交真誠悔過聲明，承諾不再重犯；第三，暴徒向檢方坦白交代上線下線、黑金白金、或明或暗任務，爭取從寬處理；第四，暴徒承諾劃清界線棄暗投明，履行自願接受觀察期監督，重犯則須受重罰。球一向在暴動的罪犯腳下，就看願開步否！